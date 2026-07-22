La NBA offre costantemente spazio a giovani promesse e giocatori in cerca di affermazione tramite i two-way contract. Questi accordi permettono agli atleti di alternarsi tra la prima squadra e la G League, un percorso che sta rivelando diversi talenti capaci di ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni delle rispettive franchigie.

I migliori talenti con contratto two-way

Tra i nomi più interessanti spicca Caleb Love, guardia dei Philadelphia 76ers. Dopo una sorprendente stagione da rookie a Portland, ha chiuso con 10,4 punti di media, il 38,8% dal campo e il 31,8% da tre punti.

Cormac Ryan, ala dei Milwaukee Bucks, si distingue per esperienza e un'efficacia notevole al tiro da oltre l'arco: a 27 anni ha viaggiato a 14,3 punti di media con un impressionante 45,8% da tre.

Jett Howard, scelto al draft 2023 e ora ai Dallas Mavericks, ha confermato le sue doti di tiratore con il 37,2% da tre punti. Jonathan Mogbo, rookie dei Sacramento Kings, si è fatto notare in difesa, posizionandosi nel 98° percentile per deflections ogni cento possessi. Kobe Brown, passato agli Indiana Pacers a stagione in corso, ha prodotto 9,4 punti, 4,9 rimbalzi e 2 assist di media, con percentuali di tiro molto efficienti (50,3% dal campo, 43,3% da tre e 78,8% ai liberi).

Pat Spencer e il miglior two-way player

Pat Spencer, ora ai Phoenix Suns, ha firmato un nuovo two-way contract dopo una stagione di rilievo con Golden State. Si è distinto per intelligenza cestistica, playmaking, difesa e la possibilità di ottenere un contratto standard. Il giocatore che più di tutti si è imposto tra i two-way contract è Javon Small, guardia dei Memphis Grizzlies. Nella sua stagione da rookie ha messo a referto 9,7 punti, 3,1 rimbalzi e 3,7 assist, con percentuali di tiro eccellenti (46,5% dal campo, 42,3% da tre e 82,9% ai liberi). Small si è distinto per playmaking, solidità difensiva e versatilità offensiva.

Questi atleti sono una risorsa preziosa per le loro squadre, dimostrando che anche con contratti meno garantiti è possibile emergere e conquistare spazio in NBA.

Il sistema dei two-way contract si conferma così un'opportunità concreta per scoprire e valorizzare nuovi talenti, offrendo ai giocatori la possibilità di mettersi in mostra e alle franchigie di investire su prospetti in crescita.

Il ruolo dei two-way contract nella NBA

Negli ultimi anni, i two-way contract sono diventati uno strumento fondamentale per le squadre NBA. Consentono di sviluppare giovani giocatori senza occupare un posto fisso nel roster principale, permettendo agli atleti di maturare esperienza sia in G League sia nella massima lega. Questa formula favorisce la crescita di profili che spesso riescono a conquistare un contratto standard. Il successo di alcuni dei nomi citati dimostra come il sistema sia ormai parte integrante della strategia di sviluppo delle franchigie NBA.