Adrian Newey, Managing Technical Partner e Team Principal di Aston Martin, ha espresso un cauto ottimismo riguardo ai primi riscontri della nuova vettura, presentata in occasione del Gran Premio d'Ungheria. Dopo un avvio di stagione che lo stesso Newey ha definito un “completo incubo”, il team britannico ha optato per un cambio di rotta significativo, introducendo una monoposto profondamente aggiornata e abbandonando la strategia degli sviluppi incrementali, rivelatasi inefficace di fronte alle difficoltà del progetto iniziale.

Parlando prima della seconda sessione di prove libere, che ha visto l'assenza di Lance Stroll a causa di un problema alla sospensione, Newey ha evidenziato segnali incoraggianti dalle prime uscite in pista.

“Le prime gare sono state un completo incubo”, ha dichiarato il tecnico, aggiungendo: “Speriamo di poter almeno raggiungere un livello di rispettabilità ora. Questo è l'obiettivo immediato. Da lì, possiamo provare a continuare a migliorare”. Ha inoltre sottolineato che “i risultati provvisori sono promettenti. È solo una parte del pacchetto, quindi avremo altri step a Zandvoort e poi ancora a Monza e Baku. Siamo molto a corto di pezzi, quindi stiamo procedendo con cautela e cercando di imparare il più possibile”.

Un'evoluzione aerodinamica e la sinergia con Honda

Newey ha chiarito che gli aggiornamenti apportati alla vettura rappresentano principalmente un'evoluzione dal punto di vista aerodinamico.

Ha spiegato: “Il telaio è lo stesso, la disposizione è la stessa, la sospensione anteriore è la stessa. Si tratta quindi di un'evoluzione aerodinamica. Prima del lancio della vettura a Barcellona a febbraio, avevamo avuto pochissimo tempo per la ricerca. Ora abbiamo fatto un passo indietro per capire meglio e andare avanti con questo pacchetto”. Il Managing Technical Partner ha anche evidenziato un risvolto positivo emerso dalla difficile partenza della stagione: “Ciò che è davvero progredito è la relazione con Honda. Da quello che può essere definito solo un inizio disastroso, il lato positivo è che ha portato Honda e noi, AMR, a una collaborazione molto stretta. Continuiamo a sviluppare questa relazione in tutte le aree.

Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo da questo punto di vista. Normalmente, se le relazioni migliorano, anche le prestazioni migliorano”.

Dettagli tecnici e prospettive di sviluppo

Il pacchetto di aggiornamenti introdotto da Aston Martin all'Hungaroring è particolarmente corposo, includendo ben sedici novità tecniche. Durante la prima sessione di prove libere, Fernando Alonso ha registrato il tredicesimo tempo, con un distacco di 2,4 secondi dalla vetta. Newey ha ribadito che questa è solo la fase iniziale di una serie di miglioramenti programmati per le prossime tappe del campionato, con ulteriori sviluppi attesi a Zandvoort, Monza e Baku. La squadra, tuttavia, deve gestire una disponibilità limitata di componenti, il che impone un'introduzione degli aggiornamenti con particolare cautela.

Riguardo al problema tecnico che ha costretto Lance Stroll a fermarsi, Newey ha precisato che l'area interessata dalla rottura non aveva subito modifiche sostanziali, rendendo l'incidente inatteso e oggetto di approfondite indagini da parte del team per comprenderne le cause.