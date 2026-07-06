Neymar Jr ha ufficialmente annunciato la conclusione della sua lunga avventura con la maglia verdeoro della nazionale brasiliana. L'addio è giunto al termine della partita contro la Norvegia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il fuoriclasse brasiliano ha espresso i suoi sentimenti con parole cariche di significato: “Ci ho provato, ci ho provato. Ora è finita. Ho iniziato qui, ho finito qui…”. Questa dichiarazione ha suggellato un addio atteso ma carico di emozione, giunto dopo la sconfitta che ha sancito l’eliminazione del Brasile dal prestigioso torneo mondiale.

Un addio amaro, impreziosito da due record storici e unici

Nonostante l'amarezza per l'uscita prematura dal torneo, Neymar Jr può trovare consolazione nella conquista di due traguardi eccezionali nella storia della nazionale brasiliana. La recente partita contro la Norvegia ha rappresentato la sua quindicesima presenza con la prestigiosa maglia numero dieci ai Mondiali. Con questo dato, ha superato leggende come Pelé e Rivaldo, che si erano fermati a quattordici apparizioni ciascuno con lo stesso numero. Non solo, con il gol realizzato in questa occasione, Neymar ha esteso la sua striscia di marcature a ben quattro edizioni diverse del torneo iridato: quattro reti nel 2014, due nel 2018, due nel 2022 e una nel 2026.

Prima di lui, solo il "Re" Pelé era riuscito in questa impresa, segnando nei Mondiali del 1958, 1962, 1966 e 1970, un record che sottolinea la grandezza del traguardo raggiunto dal numero dieci brasiliano.

L'emozione dell'ultimo saluto e la fine di un'era

La sconfitta per 2-1 contro la Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale 2026 ha segnato la fine del percorso del Brasile in questa edizione del torneo. Neymar, autore dell'unico gol brasiliano su rigore nei minuti di recupero, ha lasciato il campo visibilmente commosso, abbracciato dai compagni. Le sue parole al termine del match hanno chiaramente indicato la chiusura di un ciclo, un percorso iniziato nel MetLife Stadium di New Jersey con il suo esordio in nazionale.

L'immagine del giocatore in lacrime sul campo ha simboleggiato la fine di un'era per il calcio brasiliano, con la sua carriera internazionale definita come una delle più brillanti e, al tempo stesso, più frustranti nella storia della Seleção.