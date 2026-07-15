Le principali favorite NFL si preparano alla stagione 2026 valutando nuove strategie di mercato per colmare le lacune nei propri roster. Nonostante i recenti innesti, la necessità di ulteriori rinforzi strategici è cruciale per mantenere il vantaggio competitivo in una lega in costante evoluzione.
Buffalo Bills: la priorità è un ricevitore
I Buffalo Bills, pur avendo aggiunto DJ Moore, mostrano incertezze nel reparto ricevitori, con Joshua Palmer atteso in un ruolo chiave. Una mossa strategica potrebbe essere lo scambio di una scelta di metà giro per Xavier Legette dei Carolina Panthers, talento non ancora pienamente espresso ma con potenziale di minaccia profonda per Josh Allen.
Si ipotizza anche la cessione di Keon Coleman a una squadra in ricostruzione per recuperare scelte al draft, in un'operazione che potrebbe estendersi a tre franchigie.
Movimenti strategici per le altre contendenti
I Kansas City Chiefs, necessitando di profondità tra i ricevitori, potrebbero considerare Arian Smith dei New York Jets, giovane con spazio limitato nella sua stagione da rookie. Per i Philadelphia Eagles, la questione contrattuale di Jalen Carter apre scenari: l'acquisizione di Budda Baker dagli Arizona Cardinals, uno dei migliori safety della lega, in cambio di scelte al secondo giorno del draft, appare efficace. I Detroit Lions, dopo la partenza di Terrion Arnold, potrebbero rinforzare il reparto cornerback con Kristian Fulton dai Chiefs.
I Tampa Bay Buccaneers valutano Cade Stover dagli Houston Texans per incrementare la profondità nel ruolo di tight end. I Los Angeles Rams, dopo l'acquisizione di Myles Garrett, rivolgono l'attenzione al running back, dove Jaylen Wright dei Miami Dolphins potrebbe emergere come valida alternativa di backup.
Ulteriori ipotesi di mercato
Tra le ulteriori ipotesi, i Buffalo Bills potrebbero considerare l'acquisizione di un nose tackle esperto come John Jenkins dai Baltimore Ravens, un rinforzo per la difesa contro le corse, specialmente con lo spostamento di Deone Walker. I Miami Dolphins sono indicati come possibili acquirenti di Xavier Legette. Altre squadre della AFC East valutano scambi di basso profilo, ma potenzialmente decisivi, per rinforzare i propri punti deboli.
Il mercato NFL rimane in fermento, con le squadre favorite determinate ad anticipare le mosse delle rivali per schierare roster completi e altamente competitivi all'inizio della stagione.