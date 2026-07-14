Con l'avvicinarsi dei training camp, l'attesa per i nuovi talenti della NFL è palpabile. La classe di rookie di quest'anno, pur non essendo particolarmente ricca di quarterback, promette diversi giocatori destinati a lasciare un impatto immediato nelle rispettive squadre. Tra i nomi più attesi spiccano Fernando Mendoza e Caleb Downs, entrambi chiamati a lasciare il segno già dal primo anno.

Fernando Mendoza, quarterback dei Las Vegas Raiders e prima scelta assoluta, rappresenta il futuro della franchigia. Il club ha adottato una strategia cauta, affiancandogli Kirk Cousins come titolare designato per l'inizio della stagione e come mentore.

Tuttavia, non è da escludere che Mendoza possa subentrare a Cousins nel corso dell'anno, dimostrando le qualità che lo hanno reso la prima scelta assoluta dell'ultimo draft.

Protagonisti in attacco e difesa

Sul fronte offensivo, Omar Cooper Jr. si unisce ai New York Jets come slot receiver, ruolo in cui ha già mostrato il suo valore durante il mini camp. Monroe Freeling è invece destinato a ricoprire il ruolo di left tackle titolare per i Carolina Panthers, con il compito cruciale di proteggere Bryce Young in un'annata significativa per la squadra.

In difesa, i New York Giants hanno accolto con entusiasmo Arvell Reese, puntando sulla sua versatilità per rafforzare il reparto. David Bailey, edge rusher dei Jets, promette un impatto immediato grazie alle sue spiccate doti di pass rusher, forte di una stagione universitaria da 14,5 sack.

Nel backfield, due running back sono pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti: Jeremiyah Love degli Arizona Cardinals, il running back scelto più in alto dal 2018, che dovrà affermarsi in un contesto di concorrenza interna, e Jadarian Price dei Seattle Seahawks, che ha la strada spianata per diventare il titolare in un attacco fortemente orientato alla corsa.

Caleb Downs e le prospettive di premio

Tra i difensori di spicco, Sonny Styles, linebacker dei Washington Commanders, si è già distinto nei primi allenamenti, ricevendo l'importante compito di guidare la difesa in campo. In attacco, Carnell Tate, primo ricevitore selezionato nel draft dai Tennessee Titans, si candida a diventare il punto di riferimento per il quarterback Cam Ward.

Il nome su cui si concentrano le maggiori aspettative è però quello di Caleb Downs, defensive back scelto dai Dallas Cowboys con l'undicesima chiamata assoluta. Considerato da molti tra i primi cinque talenti della classe, Downs è destinato a essere un titolare inamovibile sin da subito e si presenta come un forte candidato per il premio di Rookie Difensivo dell'Anno, grazie alla sua capacità di accumulare placcaggi e intercetti.

La classe rookie di quest'anno si preannuncia ricca di giocatori con il potenziale per influenzare significativamente gli equilibri delle rispettive squadre già dalla prima stagione. L'attenzione rimane alta su profili come Caleb Downs, Fernando Mendoza e Carnell Tate, che potrebbero rivelarsi elementi chiave per le ambizioni delle loro franchigie.