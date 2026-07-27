Un messaggio di profonda delusione è stato affidato a una storia su Instagram da Nicolò Pirlo, figlio dell'ex calciatore e allenatore Andrea. La sua amarezza emerge dopo la decisione della FIGC di non confermare il padre come commissario tecnico della Nazionale, una scelta maturata in seguito alle polemiche legate ai suoi rapporti commerciali con il bookmaker russo Fonbet.

La difesa della professionalità e dei valori

Nel suo accorato sfogo, Nicolò ha evidenziato come la delusione vada oltre la semplice scelta, mettendo in discussione “il modo in cui vengono giudicate le persone”.

Ha rimarcato la profonda dedizione del padre: “Io so quanto ami questo lavoro, so quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso”. Ha aggiunto: “i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto”, sottolineando l'integrità del genitore.

L'enorme amarezza di Nicolò non è per la perdita di una panchina, ma per il “clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro senza cercare scorciatoie o consenso”. Questo lo tocca profondamente: “Da figlio, ma anche da ragazzo che cerca di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male”. Il messaggio si conclude con una riflessione sulla prevalenza del “rumore” rispetto a qualità fondamentali: “Perché il rumore sembra contare di più della competenza, del rispetto e dei valori”.

Una certezza rimane: “Sono orgoglioso dell’uomo che sei, ancor prima che del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica”.

Il contesto delle decisioni federali

La decisione della FIGC di non affidare la guida tecnica della Nazionale ad Andrea Pirlo è stata diretta conseguenza delle polemiche generate dai suoi legami con Fonbet, operatore di scommesse russo. Tale situazione, in un periodo di particolare sensibilità politica verso i rapporti con la Russia, ha sollevato interrogativi istituzionali e di opportunità.

L'ufficio legale della Federcalcio ha avviato verifiche per accertare se il nome di Pirlo fosse stato esposto, consapevolmente o meno, a iniziative propagandistiche legate al governo di Mosca.

Parallelamente, è emersa la questione dei figli di Pirlo e di Paolo Maldini, entrambi attivi in società di procuratori sportivi. Sebbene non ancora agenti abilitati, la loro posizione ha generato dubbi di opportunità, in base al Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Le verifiche federali e le questioni di opportunità

La vicenda Fonbet ha innescato una riflessione più ampia in Federcalcio sul ruolo dell'immagine e della percezione pubblica nella selezione del commissario tecnico. L'ufficio legale della FIGC sta approfondendo l'analisi sulla partecipazione di Andrea Pirlo a eventi organizzati dal Dipartimento dello Sport di Mosca, per valutare un'eventuale esposizione involontaria a finalità di propaganda.

Inoltre, la presenza dei figli di Andrea Pirlo e Paolo Maldini nel settore della procura sportiva, pur non configurando formalmente un conflitto di interessi, è stata considerata potenzialmente inopportuna. L'articolo 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, infatti, raccomanda di prevenire anche solo le situazioni che possano apparire in conflitto con l'interesse sportivo, per una condotta esemplare.