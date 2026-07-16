Il pilota britannico Lando Norris affronterà una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza in occasione del prossimo Gran Premio del Belgio di Formula 1. La sanzione è stata imposta in seguito all'annuncio della McLaren di dover procedere alla sostituzione della batteria della sua vettura per la quarta volta in questa stagione, superando così il limite massimo di tre componenti consentite dal regolamento tecnico.

La decisione del team britannico di equipaggiare la monoposto di Norris con una quarta batteria fin dall'inizio del campionato è stata dettata da una serie di problemi di affidabilità riscontrati con i componenti precedenti.

La prima batteria, infatti, si era guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. Successivamente, la seconda unità aveva subito danni significativi in Giappone; nonostante fosse stata riparata e reinstallata, si è nuovamente guastata a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza inconvenienti da quel momento, la McLaren ha optato per l'installazione di un'ultima evoluzione fornita da Mercedes, il suo fornitore di motori, che promette una maggiore e più duratura affidabilità.

La scelta strategica del circuito di Spa-Francorchamps

La McLaren ha motivato la scelta di effettuare il cambio della batteria proprio sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, con una precisa strategia.

Il team ha infatti spiegato che il tracciato belga offre maggiori opportunità di sorpasso rispetto ai due appuntamenti successivi in calendario, ovvero il Gran Premio d'Ungheria e quello di Zandvoort. Questa decisione mira a limitare l'impatto della penalità, sfruttando le caratteristiche intrinseche del circuito, notoriamente favorevole alle manovre di superamento.

L'installazione della nuova batteria, dotata degli aggiornamenti Mercedes, è fondamentale per garantire una maggiore affidabilità per il prosieguo della stagione. La McLaren ha sottolineato che, per poter beneficiare di questi miglioramenti tecnici, era necessario accettare la penalità di dieci posizioni in griglia per la vettura di Lando Norris.

L'obiettivo primario è quello di utilizzare questa quarta unità per il resto del campionato, massimizzando così la robustezza meccanica e minimizzando il rischio di ulteriori sanzioni sportive per il pilota.

Regolamento tecnico e implicazioni per il team

Il regolamento tecnico della Formula 1 stabilisce un numero limitato di componenti della power unit che ogni pilota può utilizzare nel corso di una singola stagione. Il superamento di questa soglia prefissata comporta automaticamente l'applicazione di penalità sulla griglia di partenza, come nel caso di Norris. La scelta di Spa come sede per scontare la penalità è stata attentamente ponderata dal team, che ha ribadito la sua intenzione di sfruttare le peculiarità del circuito belga, dove i sorpassi sono considerati più agevoli rispetto ad altri tracciati.

L'obiettivo finale della McLaren è chiaro: garantire a Norris un'unità di potenza affidabile per le restanti gare, ottimizzando le prestazioni e cercando di evitare ulteriori penalità che potrebbero compromettere i risultati sportivi.