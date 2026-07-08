Olav Kooij ha firmato la sua prima vittoria al Tour de France aggiudicandosi la quinta tappa, una frazione di 158 chilometri da Lannemezan a Pau. L’olandese della Decathlon ha preceduto di pochissimo Max Kanter (Astana) e Tim Merlier (Quick‑Step) in una delle tappe con meno dislivello di questa edizione, pensata per i velocisti e non per gli uomini di classifica.

La corsa ha visto protagonista in avvio Baptiste Veistroffer (Lotto‑Intermarché), in fuga solitaria per quasi 144 chilometri e capace di guadagnare fino a tre minuti e venti secondi sul gruppo, trainato soprattutto da Soudal Quick‑Step e Alpecin‑Premier Tech.

Veistroffer è stato ripreso a 14 chilometri dal traguardo, dopo aver conquistato il traguardo volante di Vic‑En‑Bigorre e la Côte de Baleix, dove Alex Baudin ha raccolto il punto rimanente.

Finale movimentato e sprint ristretto

Il finale della tappa è stato segnato da una caduta che ha coinvolto diversi corridori, in particolare compagni di squadra di Tim Merlier, riducendo il gruppo dei contendenti alla volata a circa venti unità. Nell’ultimo chilometro, la XDS Astana ha preso il comando con Aaron Gate e Mike Teunissen a lanciare Kanter, ma Kooij ha saputo sfruttare la scia e imporsi con uno sprint potente. "Dopo giorni difficili, dovevamo aspettare questa giornata per avere la prima opportunità in volata al Tour, e vincere subito è incredibile", ha dichiarato Kooij.

"Significa tanto. La primavera è stata complicata, quindi tornare a questo livello e continuare a crederci, avere qualche persona che crede in te, è tutto ciò che serve."

Nella top ten di giornata si è inserito anche Mads Pedersen (Lidl‑Trek), che conserva la maglia verde. Jasper Philipsen, tra i favoriti, ha chiuso quinto senza mai essere realmente in lotta per la vittoria, mentre Pedersen aveva vinto la quarta frazione.

Classifica generale invariata e prospettive per la montagna

Non cambia la classifica generale: Torstein Træen (Uno‑X Mobility) resta in maglia gialla, con Pogacar e Vingegaard sempre appaiati a sette minuti e cinquantatré secondi dal norvegese. La tappa non ha modificato i distacchi tra i principali favoriti, tutti arrivati con lo stesso tempo del gruppo di testa.

Il Tour de France si prepara ora alla prima vera prova di montagna sui Pirenei, con la sesta tappa che partirà da Pau, con traguardo a Gavarnie‑Gèdre per la sesta tappa lunga 186,2 chilometri. Frazione che dovrebbe cominciare a dare spettacolo a 80 chilometri dal traguardo, quando i corridori si troveranno ai piedi dell’Aspin (12 km con una pendenza media del 6,5%) prima di scalare l’iconico Tourmalet (17,1 km con una pendenza media del 7,3%) e infine la salita lunga ma molto dolce di Gavarnie‑Gèdre (18,7 km al 3,7%).