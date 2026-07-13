L’Open Championship 2026, noto come British Open, chiude la stagione dei major di golf a Royal Birkdale. L’attenzione è sulle condizioni del campo, modificato dal 2017, e sui protagonisti.

Royal Birkdale presenta un nuovo routing e buche allungate. Il campo è compatto e veloce, una sfida che premierà precisione e gioco corto. Cruciali saranno driving accuracy, approcci e recupero attorno al green.

I favoriti

Matt Fitzpatrick spicca per la sua stagione positiva. Le sue statistiche avanzate mostrano alta precisione dal tee, capacità di evitare i bogey ed eccellenza nel gioco d'approccio e attorno al green.

Con un T4 a Royal Portrush l’anno scorso, la sua forma attuale lo rende un serio candidato.

Viktor Hovland è un altro nome discusso. Ha sempre figurato bene all’Open. I suoi recenti successi e le statistiche che evidenziano solidità negli approcci, precisione dal tee e gioco corto migliorato, lo rendono adatto a Birkdale.

Quote e altri nomi

Le quote vedono Rory McIlroy e Scottie Scheffler co-favoriti a 7,5. McIlroy, già T4 a Birkdale nel 2017, vanta buone prestazioni all’Open. Scheffler, vincitore dell’ultimo Open, guida gli americani che puntano a prolungare la striscia di successi.

Altri da tenere d’occhio: Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick e Jon Rahm. Jordan Spieth, vincitore a Birkdale nel 2017, parte da outsider ma potrebbe sorprendere.

Strategie per Birkdale

La chiave sarà la combinazione di precisione dal tee, efficacia negli approcci e gestione del gioco corto su terreno compatto e veloce. I dati premiano i giocatori più regolari e adattabili. Anche alcuni outsider potrebbero inserirsi nella lotta per il titolo, rendendo l’edizione 2026 particolarmente aperta.