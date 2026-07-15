L'atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, Alessandro Ossola, ha preso parte all’importante cerimonia di inaugurazione dello “Spazio Illumina” presso gli storici Giardini Giovanni Lamboglia di Genova. Durante l'evento, Ossola ha posto l'accento sull’importanza fondamentale di garantire ai giovani la possibilità di scegliere in piena autonomia quale disciplina sportiva praticare. Questa significativa iniziativa, che rientra nel più ampio progetto Sport Illumina, è promossa con impegno da Sport e Salute e ha ricevuto il sostegno finanziario del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

L'obiettivo primario del progetto è la rigenerazione urbana degli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi vitali dedicati allo sport e all'aggregazione.

Un'eredità concreta e una visione di continuità

Ossola ha sottolineato come i playground realizzati nell’ambito di questo ambizioso progetto siano accomunati da un’identità forte e riconoscibile, caratterizzata da specifici colori e da una chiara visione: quella di lasciare un’eredità duratura ai territori. L'atleta ha definito questi nuovi spazi come una vera e propria “legacy” che non solo arricchisce i Comuni, ma soprattutto offre opportunità preziose alle nuove generazioni. Con ferma convinzione, Ossola ha espresso l'auspicio che il numero di spazi come questo possa crescere ulteriormente, manifestando fiducia nella continua espansione e nel successo del progetto nel tempo.

Il valore dell'inclusione attraverso la scelta

Nella prospettiva di Alessandro Ossola, il concetto di inclusione trova la sua più autentica espressione nel momento in cui si offre ai ragazzi la concreta e libera opportunità di selezionare lo sport che sentono più vicino alle proprie inclinazioni e passioni. Concludendo il suo intervento, l'atleta ha pronunciato parole significative: “Qui ogni giovane può trovare la disciplina che sente più vicina — ed è proprio questa libertà di scelta a rendere il progetto così importante per il futuro dello sport e della comunità”. Questa dichiarazione evidenzia il ruolo cruciale dell'autonomia decisionale nel promuovere un percorso sportivo realmente inclusivo e benefico per tutti.

Genova: un nuovo polo multifunzionale per il quartiere

Lo “Spazio Illumina” inaugurato ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore del quartiere di Marassi, incarna perfettamente questa filosofia. La struttura è stata concepita come un polo sportivo multifunzionale, comprendente un moderno skatepark, un campo polivalente versatile per praticare basket e pallavolo, e un’area appositamente attrezzata per il calisthenics. Questo importante intervento è stato reso possibile grazie all'attivazione da parte di Enel, in stretta sinergia con Sport e Salute, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza un luogo completamente aperto, gratuito e facilmente accessibile. Si configura come un punto di riferimento dove lo sport, la socialità e la creatività possono incontrarsi e svilupparsi.

L’inaugurazione si è trasformata in una vibrante festa urbana, animata dalla gioiosa partecipazione di numerosi giovani che si sono esibiti in spettacolari trick sullo skate, hanno dato vita a partite improvvisate e si sono dedicati ad allenamenti di calisthenics, dimostrando l'immediato impatto positivo e l'attrattiva del nuovo centro. Tra le autorevoli personalità presenti all’evento, che hanno testimoniato l'importanza dell'iniziativa, figuravano l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris; la Sindaca di Genova, Silvia Salis; il Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi; il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari; e il Responsabile Affari Istituzionali di Enel, Fabrizio Iaccarino.