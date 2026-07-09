L'Ostiamare, club di proprietà di Daniele De Rossi, ha ufficialmente annunciato che disputerà il prossimo campionato di Serie C presso lo stadio Pasquale Giannattasio, noto come Stella Polare, situato a Ostia. Questa decisione segna un traguardo significativo per la società e per l'intera comunità locale.

Il club ha espresso profonda gratitudine al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore Alessandro Onorato per il loro fondamentale sostegno. Grazie a questa collaborazione istituzionale, è stato possibile concretizzare un obiettivo atteso, permettendo all'Ostiamare di giocare le proprie partite casalinghe nel proprio quartiere, rafforzando il legame con i tifosi e il territorio.

Un traguardo per la comunità di Ostia

La società ha sottolineato come l'iter amministrativo, avviato con l'approvazione di una specifica memoria di Giunta, consentirà di adeguare e omologare lo stadio Stella Polare ai rigorosi requisiti della Lega Pro. Questo passaggio cruciale permetterà all'Ostiamare di scendere in campo davanti alla propria comunità, nei luoghi da cui trae origine, identità e denominazione. Il club ha definito questo risultato "non solo utile, ma straordinario", evidenziando il suo valore per il tessuto sociale e sportivo di Ostia.

Sinergia e sviluppo territoriale

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Nea Ostia Rugby, che ha dimostrato grande disponibilità nel condividere l'impianto sportivo, garantendo la prosecuzione delle proprie attività.

La società ha evidenziato come questa fattiva collaborazione rappresenti un "esempio concreto" di come lo sport possa essere strumento di dialogo e crescita per l'intero territorio. Questa sinergia tra diverse realtà sportive locali promuove il bene comune e valori positivi.

Oltre l'infrastruttura: un simbolo per il territorio

L'adeguamento dello stadio Stella Polare è stato descritto come un intervento che va oltre la semplice riqualificazione di un'infrastruttura. Significa infatti restituire a Ostia uno dei suoi luoghi più simbolo, rafforzando il senso di appartenenza della comunità locale e offrendo a migliaia di giovani e famiglie un impianto moderno, sicuro e conforme agli standard del calcio professionistico.

L'Ostiamare si candida così a diventare una delle rare, se non la prima, realtà professionistiche italiane a disputare le proprie gare ufficiali nel quartiere da cui trae origine e denominazione, consolidando il suo profondo radicamento.

Visione futura: il progetto Anco Marzio

Parallelamente a questo importante traguardo, prosegue il percorso condiviso tra il club e Roma Capitale per il rifacimento dello storico stadio Anco Marzio. L'obiettivo è la realizzazione di un'infrastruttura moderna e all'altezza delle ambizioni sportive e sociali del territorio. Nei prossimi giorni, la società comunicherà il cronoprogramma dettagliato degli interventi e gli aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori, dimostrando un impegno continuo per lo sviluppo delle strutture sportive a beneficio di tutta la comunità di Ostia.