Uno scambio potrebbe ridisegnare gli equilibri difensivi della NFL: Alex Highsmith, linebacker dei Pittsburgh Steelers, è al centro di un'ipotesi di trade con i Green Bay Packers. La mossa, che prevede una scelta al secondo giro del Draft per i Steelers, mira a rafforzare la difesa di Green Bay e a fornire a Pittsburgh risorse per la ricostruzione. Highsmith, sotto contratto da 68 milioni di dollari fino al 2027, è un asset di valore. La sua situazione salariale e la necessità di pianificare il futuro spingono alla sua cessione, un rinnovo appare improbabile.

Packers: rinforzo in difesa

I Green Bay Packers vedono in Highsmith il tassello mancante. L'assenza di Micah Parsons (in recupero da grave infortunio al ginocchio) e la cessione di Rashan Gary ai Dallas Cowboys, hanno creato una carenza di profondità nel ruolo di edge rusher. L'acquisizione di Highsmith colmerebbe questa lacuna, mantenendo alta la competitività nella NFC North. Una scelta al secondo giro del Draft, sebbene cospicua per un 28enne, è un investimento strategicamente valido per una squadra "win-now".

Steelers: visione a lungo termine e vantaggi

Per i Pittsburgh Steelers, la cessione di Highsmith è una scelta di lungimiranza. In fase di ricostruzione post-addio del QB, una scelta al Draft offrirebbe flessibilità per nuovi talenti (QB e difesa).

Nick Herbig assicurerebbe continuità tecnica. La situazione contrattuale di Highsmith (privo di garantiti) e un risparmio di circa 15,5 milioni di dollari, rendono la sua permanenza precaria. Lo scambio è vantaggioso per entrambe: i Packers (con 23,4 milioni di dollari di spazio salariale) otterrebbero un pass rusher affidabile e rinegozierebbero il contratto; i Steelers investirebbero nel futuro e gestirebbero meglio il monte ingaggi.