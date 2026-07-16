Prende il via sabato 18 luglio la 37esima edizione dei Palermo Ladies Open, un appuntamento di rilievo nel panorama del tennis femminile internazionale. Il prestigioso torneo WTA 125 si svolgerà fino al 26 luglio presso il Country Time Club di Palermo, mettendo in palio un montepremi di 115 mila dollari. L'evento è stato ufficialmente presentato alla presenza di istituzioni, sponsor e rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), sottolineando l'importanza della manifestazione per la città e per lo sport.

Le tenniste italiane protagoniste e le wild card

Quest'anno, l'organizzazione dei Palermo Ladies Open punta con decisione sulle atlete italiane, un obiettivo evidenziato da Oliviero Palma, organizzatore del torneo. Palma ha dichiarato: "Stiamo cercando di incentivare al massimo le giocatrici italiane per dare di nuovo il via al movimento femminile che per adesso è un po' stagnante e quindi abbiamo inserito le migliori siciliane che abbiamo dentro". Tra le quattro wild card assegnate per il tabellone principale, spicca la giovane palermitana Anastasia Abbagnato, che ha espresso grande entusiasmo: "Sono pronta emozionatissima. Spero di arrivare più in fondo possibile, mi sto preparando al meglio.

Mi auguro che vengano tantissime persone a supportarmi e di essere motivo di orgoglio per questa terra". Le altre preziose wild card sono state assegnate ad Alessandra Mazzola, Ilary Pistola e Deborah Chiesa. Complessivamente, saranno ben sette le tenniste italiane a scendere in campo nel tabellone principale, includendo le quattro wild card, oltre a Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Jennifer Ruggeri, a testimonianza del forte impegno verso il talento locale e nazionale.

Le stelle del torneo e l'impatto sulla città

Il tabellone dei Palermo Ladies Open vanta la partecipazione di giocatrici di calibro internazionale. Tra le più attese figura la britannica Francesca Jones, attuale campionessa in carica e numero 123 del ranking mondiale.

Saranno presenti anche la promettente belga Jeline Vandromme, la spagnola Marina Bassols Ribera, la slovena Tamara Zidansek e la serba Lola Radivojevic. L'azzurra Lucia Bronzetti, ex numero 46 del mondo, farà il suo ritorno sui campi del Country Time Club dopo aver raggiunto la finale nel 2022. Un'altra figura di spicco è Tyra Caterina Grant, numero 141 del ranking, reduce da un notevole exploit a Wimbledon e con un forte legame con la Sicilia, terra d'origine della sua famiglia materna.

Il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, ha sottolineato l'importanza storica dell'evento: "Da trentasette anni questo torneo porta Palermo al centro del tennis internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine della Sicilia attraverso lo sport".

L'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, ha evidenziato come il torneo sia ormai un punto fermo nel calendario delle manifestazioni turistico-sportive della città, contribuendo significativamente alla sua visibilità internazionale. A riprova di questo riconoscimento, quest'anno Palermo avrà l'onore di ospitare per la prima volta il meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125, un ulteriore segno della crescente rilevanza dell'evento nel circuito tennistico.