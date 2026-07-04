La nazionale italiana femminile di pallavolo si appresta a vivere una fase cruciale della Volleyball Nations League 2026. Dopo un’intensa settimana di preparazione svolta a Cervia, le azzurre sono pronte a partire per Hong Kong, dove dall’8 al 12 luglio affronteranno la Week 3 della competizione. Il commissario tecnico Julio Velasco ha selezionato quattordici atlete per questa tappa fondamentale, con l’obiettivo primario di staccare il pass per le Finals di Macao.

Attualmente terze nella classifica generale con un bilancio di sei vittorie e due sole sconfitte (subite contro Stati Uniti e Brasile, le squadre che guidano la graduatoria), le azzurre puntano a consolidare la propria posizione e a ottenere la qualificazione matematica per l’evento conclusivo, in programma dal 22 al 26 luglio.

Nella moderna Kai Tak Arena, l’Italia affronterà un calendario impegnativo, misurandosi con Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Questa serie di incontri sarà cruciale non solo per la classifica, ma anche per affinare la condizione fisica e l’intesa tecnica di un gruppo che si presenta al gran completo.

Le convocate azzurre e il calendario di Hong Kong

Il roster scelto da Julio Velasco per la trasferta in Estremo Oriente vede la presenza di atlete di spicco in ogni ruolo. Come palleggiatrici sono state convocate Carlotta Cambi e Alessia Orro. Il reparto delle schiacciatrici include Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini. Al centro della rete agiranno Denise Meli, Anna Danesi, Linda Nwakalor e Sarah Fahr.

Per il ruolo di opposto, Velasco potrà contare su Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, mentre i liberi saranno Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino. La presenza di tutte le principali protagoniste sottolinea l’importanza attribuita a questa fase del torneo.

Il programma delle gare prevede un debutto l’8 luglio alle ore 11:00 italiane contro l’Ucraina. Seguirà l’impegno del 10 luglio alle 14:30 contro il Belgio. L’11 luglio, alle 10:30, le azzurre scenderanno in campo contro il Canada, per poi chiudere la Week 3 il 12 luglio alle 14:00 affrontando la Cina. Ogni match rappresenta un’opportunità per accumulare punti preziosi e testare la preparazione in vista delle sfide future.

Obiettivi strategici e la corsa alle Finals

Oltre all’obiettivo immediato della qualificazione matematica per le Finals di Macao, la nazionale italiana mira a rafforzare la propria coesione di squadra e a mantenere un alto livello di competitività. Il lavoro dello staff tecnico, guidato da Velasco, è focalizzato sull’ottimizzazione della preparazione atletica e sull’implementazione di strategie di gioco efficaci, elementi indispensabili per affrontare con successo le fasi più calde della competizione. La Week 3 di Hong Kong è considerata un banco di prova essenziale per valutare i progressi del team.

La presenza di un organico al completo, con atlete del calibro di Paola Egonu e Myriam Sylla, è un segnale forte delle ambizioni della squadra.

Questa tappa asiatica non è solo una tappa intermedia, ma un momento decisivo per confermare il ruolo dell’Italia tra le potenze della pallavolo mondiale e per gettare le basi per un percorso vincente nella Volleyball Nations League 2026.