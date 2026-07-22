L’Italia di Julio Velasco continua la sua corsa nella Volleyball Nations League femminile. Nei quarti di finale disputati a Macao, le azzurre hanno superato l’Olanda con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-16), conquistando l’accesso alla semifinale. Protagonista assoluta della sfida è stata Kate Antropova, autrice di una prestazione di altissimo livello e decisiva nei momenti chiave della partita.

Ora Myriam Sylla e compagne attendono la vincente della sfida tra Brasile e Giappone, con l’obiettivo di raggiungere la quarta finale nelle ultime cinque edizioni della VNL.

Dopo i successi ottenuti a Bangkok nel 2024 e a Lodz nel 2025, la squadra di Velasco vuole continuare a scrivere la storia e inseguire uno storico tris.

Le azzurre dominano fin dall’inizio

All’East Asian Games Dome di Macao l’Italia ha confermato le ottime sensazioni mostrate nell’ultima fase della competizione a Hong Kong, imponendo subito il proprio ritmo contro un’Olanda apparsa in difficoltà.

Velasco ha scelto il sestetto ormai consolidato con Orro in regia, Antropova opposto, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro e Fersino libero. L’avvio delle azzurre è stato subito convincente: gli attacchi di Antropova, Danesi e Fahr, insieme al muro di Orro, hanno permesso all’Italia di portarsi avanti 8-3.

L’Olanda ha provato a reagire fino al 9-8, ma la squadra italiana ha ristabilito le distanze chiudendo il primo set 25-21.

Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Il muro di Danesi e Antropova e le giocate offensive di Nervini e Fahr hanno spinto l’Italia sul 6-1. Le azzurre hanno poi gestito il vantaggio senza concedere occasioni alle avversarie, chiudendo il set 25-19.

Un tris di set per volare in semifinale

Nel terzo periodo l’Olanda ha provato a rientrare in partita affidandosi a Knollema e Dambrink, ma l’Italia ha mantenuto il controllo grazie alla qualità delle proprie interpreti. Antropova, Danesi, Sylla e Fahr hanno continuato a imporre il proprio ritmo, permettendo alle azzurre di allungare definitivamente.

Dopo il tentativo di rimonta delle orange, Velasco ha chiamato timeout e la squadra ha risposto immediatamente con un nuovo break firmato Antropova e Danesi. L’Italia ha così chiuso il match sul 25-16, conquistando una vittoria mai realmente in discussione.

Una prestazione completa che conferma la forza del gruppo azzurro, sempre più protagonista sulla scena internazionale e pronto a inseguire un altro grande traguardo.