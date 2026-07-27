La gestione della panchina della Nazionale italiana di calcio, caratterizzata dall'iniziale indicazione di Andrea Pirlo come possibile commissario tecnico e dalla sua successiva esclusione, ha provocato una forte ondata di reazioni negative sul web. Un'analisi approfondita delle conversazioni online, condotta da Spin Factor, rivela un diffuso malcontento e una marcata sfiducia tra gli utenti.

Un sentiment prevalente di critica

Le conversazioni online analizzate tra il 25 e il 27 luglio evidenziano un sentiment nettamente negativo riguardo alla gestione della successione a Gattuso.

Il 78% delle opinioni espresse si è mostrato critico, contrapposto a un 22% di pareri favorevoli, spesso a sostegno di Pirlo o della nuova dirigenza federale.

Il sentiment verso Andrea Pirlo, in particolare, risulta negativo nel 70% dei casi. Le principali critiche si concentrano su un percepito "salto nel buio", con numerosi dubbi sollevati riguardo al suo curriculum da allenatore. A tale scetticismo si aggiunge la controversia legata al suo ruolo di testimonial per il bookmaker russo Fonbet, che ha ulteriormente alimentato le discussioni. Solo il 30% delle interazioni online esprime un giudizio positivo, riconoscendo il suo indiscusso valore come ex calciatore o denunciando quella che viene definita una "caccia alle streghe" nei suoi confronti.

Emozioni e temi al centro del dibattito

Le emozioni prevalenti nelle discussioni online riflettono un profondo disagio. Lo scherno e il sarcasmo dominano con il 28% delle manifestazioni, seguiti da indignazione e rabbia (24%). Significativa anche la quota di preoccupazione e sfiducia tecnica (22%), mentre la delusione si attesta al 14%. Un minor, ma presente, 12% esprime sostegno e solidarietà.

Tra i temi più discussi, spicca il cosiddetto "caso Russia" (32%), strettamente connesso alla sponsorizzazione di Pirlo da parte di Fonbet. Altri argomenti centrali includono i rifiuti di tecnici di alto profilo come Pep Guardiola e Carlo Ancelotti (24%), i persistenti dubbi sull'idoneità tecnica di Pirlo, la percepita politicizzazione del caso (14%) e le potenziali conseguenze sulla stabilità della dirigenza federale (11%).

Le preferenze dei tifosi e i giudizi sui dirigenti

Per quanto riguarda le preferenze degli utenti per la panchina della Nazionale, Antonio Conte emerge come il nome più gradito, raccogliendo il 30% dei consensi. Seguono Pep Guardiola con il 27% e Silvio Baldini con il 24%, quest'ultimo apprezzato per il suo lavoro con i giovani e per la sua sobrietà economica. Roberto Mancini ottiene il 13% delle preferenze, mentre altri tecnici come Ranieri rimangono su percentuali marginali.

I giudizi sui dirigenti rivelano un quadro altrettanto critico. Il sentiment verso Giovanni Malagò è negativo nel 65% dei casi, con critiche focalizzate sulla sua indecisione e affanno nella gestione della situazione. Ancora più marcato è il disappunto nei confronti di Paolo Maldini e Leonardo, che registrano un sentiment negativo nel 72% delle conversazioni, accusati di una gestione approssimativa della vicenda.

Contesto e rilevazioni sulle preferenze

Il quadro emerso dal rapporto Spin Factor si inserisce in un contesto già teso. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina azzurra era tornata in auge, salvo poi essere ritirata dallo stesso Pirlo attraverso un post sui social media.

Diverse rilevazioni online hanno cercato di misurare il gradimento dei tifosi. Un sondaggio online del 24 luglio indicava Pirlo all'8,9% delle preferenze, nettamente dietro a Antonio Conte (37,6%) e Carlo Ancelotti (42,1%). È importante sottolineare che tali sondaggi online non possiedono un valore statistico rappresentativo. Un'ulteriore rilevazione, condotta il 22 luglio, mostrava Guardiola al 34%, Conte al 19% e Pirlo al 18%, confermando la sua posizione minoritaria tra le preferenze espresse dai tifosi.