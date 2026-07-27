I Carolina Panthers si trovano a dover affrontare un'urgente riorganizzazione del roster dopo aver perso uno dei loro migliori linebacker, Nic Scourton, a causa di un grave infortunio all'inizio del training camp. La lesione al ginocchio subita da Scourton durante il periodo di acclimatazione obbligatorio ha spinto la dirigenza a cercare attivamente alternative sul mercato per salvaguardare la stagione e massimizzare il potenziale dei contratti da rookie del quarterback Bryce Young e del wide receiver Tetairoa McMillan.

In questo contesto, l'attenzione si è rivolta ai New York Giants, che dispongono di un surplus di asset difensivi e potrebbero essere propensi a cedere Kayvon Thibodeaux in cambio di una scelta al draft.

Inizialmente, i Giants avevano richiesto una seconda scelta per il loro ex primo round del 2022. Tuttavia, le recenti prestazioni del giocatore, che ha registrato solo 2,5 sack nel 2025 dopo una stagione da 11,5 sack nel 2023, potrebbero indurre la franchigia a riconsiderare le proprie pretese, accettando potenzialmente una terza scelta.

Le ragioni dello scambio tra Panthers e Giants

Per i Carolina Panthers, la profondità nel ruolo di linebacker è diventata estremamente limitata. Oltre a Jaelan Phillips, la squadra manca di esperienza significativa nel reparto. Thibodeaux, con un impatto salariale di 14,75 milioni di dollari per la stagione in corso, potrebbe rappresentare una soluzione immediata e aggressiva, anche se solo come rinforzo temporaneo.

La necessità di non rallentare ulteriormente il percorso di crescita della squadra rende un'operazione di questo tipo una mossa strategica fondamentale.

Dal punto di vista dei New York Giants, il futuro di Thibodeaux nella squadra appare incerto. Non sembra infatti destinato a essere rinnovato, specialmente dopo la selezione di Arvell Reese nell'ultimo draft. In questo scenario, ottenere una terza scelta potrebbe rappresentare il miglior ritorno possibile per il giocatore. Questa valutazione potrebbe cambiare solo se Thibodeaux riuscisse a superare i cinque sack entro ottobre, aumentando così il suo valore come potenziale pedina di scambio per una squadra in corsa per i playoff.

L'infortunio di Nic Scourton e le mosse dei Panthers

L'infortunio di Nic Scourton, ex seconda scelta proveniente da Texas A&M, si è verificato nel primo giorno di training camp, quando il giocatore è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Nella stagione precedente, Scourton aveva dimostrato il suo valore registrando 47 tackle, una deviazione di passaggio, un fumble forzato e ben cinque sack, pur essendo stato titolare in sole otto partite. L'entità precisa della lesione sarà determinata da una risonanza magnetica, ma le prime indicazioni non sono incoraggianti.

Nonostante questa battuta d'arresto, i Panthers hanno già lavorato per rafforzare la propria difesa in offseason, con gli arrivi di Jaelan Phillips e Devin Lloyd.

Tuttavia, la dirigenza non esclude ulteriori innesti per mantenere un alto livello competitivo nel reparto difensivo. L'allenatore Dave Canales ha affermato: "Abbiamo profondità", ma ha anche lasciato aperta la possibilità di nuovi arrivi, sottolineando l'impegno della squadra nel costruire una difesa formidabile.