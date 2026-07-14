La terza edizione del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo si è conclusa a Nettuno, presso l’Aviosuperficie Arma, dal 7 al 12 luglio. Dopo cinque giornate, la squadra dei Carabinieri ha conquistato il titolo nazionale nella precisione in atterraggio a squadre.

L’Esercito, con Fabrizio Mangia, ha primeggiato individualmente, aggiudicandosi tre titoli nelle categorie Stile e combinata. Tra i protagonisti, Samanta Vallarino è tornata sul podio femminile dopo un anno, mentre Paolo Filippini ha riconquistato il titolo italiano in stile e precisione in atterraggio dopo quarant’anni.

L'evento, con numerosi atleti civili e militari, è stato organizzato da Aero Club Real Lazio, Crazy Fly e SS. Lazio Paracadutismo, con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Nettuno e Coni Lazio.

Nettuno: polo d'eccellenza e ambizioni internazionali

La manifestazione ha confermato Nettuno come polo di riferimento per il paracadutismo nel Lazio, offrendo lanci spettacolari e sana competizione. La cerimonia di apertura, con centinaia di lanci tra stile in caduta libera e precisione in atterraggio, si è tenuta al Porto Turistico Marina di Nettuno. Il 12 luglio, il campione del mondo Giuseppe Tresoldi, con atleti e staff, ha dispiegato un tricolore di oltre 200 metri quadrati, inaugurando la «Spiaggia dello Sport del Comune di Nettuno».

Il sindaco Nicola Burrini ha espresso grande soddisfazione: “È stato un onore e un piacere ospitare i Campionati Italiani, manifestazione qualificativa per la città. Ora puntiamo a Europei e Mondiali, ringraziando gli organizzatori per la professionalità, essenziale per la sicurezza”.

La cerimonia conclusiva ha reso omaggio a Adriano Marchetto, con il secondo Trofeo Internazionale Open di Stile in caduta libera, e a Chicco Magno, ispiratore del terzo Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città di Nettuno. Carmine (Lino) Della Corte, presidente della SS. Lazio Paracadutismo, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questa terza edizione, che ha messo a confronto atleti plurimedagliati militari e civili. Nettuno si conferma sede papabile per l'Europeo 2029 e i Mondiali 2030, qualora assegnati a Roma”.