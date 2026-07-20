Il lanciatore Freddy Peralta, giunto ai Mets con grandi aspettative, sta attraversando un periodo complicato che rischia di compromettere il suo valore di mercato in vista dell'imminente Trade Deadline. Le sue recenti prestazioni sono state deludenti, come testimoniato dalla sconfitta per 9-3 contro i Blue Jays al Rogers Centre, dove ha concesso cinque punti in soli quattro inning. Questa performance ha portato la sua ERA a 4,81, una delle peggiori tra i partenti qualificati della Major League Baseball. Dopo la partita, lo stesso Peralta ha ammesso la sua frustrazione: “Not good.

I don’t feel good. But just trying to come back and make the adjustments”.

Le cause delle difficoltà sul monte

Le difficoltà di Peralta non sono un episodio isolato. Il lanciatore ha subito almeno cinque punti in tre delle ultime cinque uscite, evidenziando una preoccupante mancanza di consistenza. Il presidente delle operazioni baseball, David Stearns, ha identificato la causa del calo in “nagging mechanical flaws”, ovvero persistenti problemi meccanici. Peralta stesso ha descritto questo momento come “probably the worst stretch of his career”, sottolineando la gravità della situazione personale e professionale.

Il valore di mercato in bilico

Nonostante l'attuale fase negativa, Freddy Peralta rimane un asset prezioso per i Mets, soprattutto in vista della Trade Deadline del 3 agosto.

Tuttavia, il suo rendimento recente solleva seri interrogativi sul potenziale ritorno che la squadra potrebbe ottenere in un'eventuale cessione. Statistiche chiave, come la velocità del fastball, diminuita di quasi un miglio all'ora, e un tasso di strikeout in flessione, indicano un calo significativo delle sue prestazioni, rendendo la sua posizione sul mercato incerta.

Contesto dell'acquisizione e impatto sul club

L'arrivo di Peralta ai Mets, avvenuto lo scorso gennaio tramite uno scambio con i Brewers che ha coinvolto i prospetti Jett Williams e Brandon Sproat, era stato accolto come un rinforzo immediato e cruciale per la rotazione. Le sue recenti prestazioni deludenti hanno però complicato notevolmente i piani della dirigenza, che ora si trova a gestire un giocatore il cui contributo non è all'altezza delle aspettative iniziali.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge il suo storico rendimento nei playoff, che è stato altrettanto deludente. Con i Brewers, in nove partite di postseason, ha accumulato otto sconfitte e una ERA di 5,55 in cinque apparizioni, durando in media meno di cinque inning per ogni uscita. Questo profilo, caratterizzato da una mancanza di stabilità sul monte in momenti cruciali, non lo rende un candidato ideale per le squadre in corsa per il titolo che cercano affidabilità.

Il futuro di Freddy Peralta è dunque avvolto nell'incertezza. I Mets dovranno prendere una decisione difficile: valutare se il suo attuale rendimento compromette irrimediabilmente il suo valore di mercato o se il suo passato da All-Star e la sua esperienza possano ancora attrarre contropartite interessanti prima della Trade Deadline.