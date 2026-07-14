Il T-Mobile Home Run Derby 2026, uno degli eventi più attesi della settimana dell’All-Star Game, si terrà al Citizens Bank Park di Philadelphia. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio alle ore 20:00 ET, quando otto dei migliori slugger della Major League Baseball si sfideranno in una spettacolare gara a colpi di fuoricampo. Migliaia di tifosi entusiasti assisteranno a questo evento che celebra la pura potenza e l'abilità dei battitori più eccezionali del baseball.

I Protagonisti del T-Mobile Home Run Derby

Il campo dei partecipanti è stato ufficialmente annunciato dagli organizzatori, confermando la presenza di otto giocatori di spicco.

Questi atleti sono stati selezionati per la loro straordinaria potenza e le eccezionali prestazioni dimostrate durante la stagione, garantendo una competizione di altissimo livello. La lista include:

Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies)

(Philadelphia Phillies) Munetaka Murakami (Tokyo Yakult Swallows)

(Tokyo Yakult Swallows) Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

(Philadelphia Phillies) Junior Caminero (Tampa Bay Rays)

(Tampa Bay Rays) Jac Caglianone (Florida Gators)

(Florida Gators) Willson Contreras (St. Louis Cardinals)

(St. Louis Cardinals) Ben Rice (New York Yankees)

(New York Yankees) Jordan Walker (St. Louis Cardinals)

La presenza di questi otto battitori, provenienti da diverse squadre e con stili distintivi, promette un'esibizione indimenticabile di forza e precisione. Ogni partecipante porterà la propria unicità, rendendo la sfida per il titolo ancora più avvincente per gli appassionati di baseball.

La Struttura della Competizione

Il Home Run Derby seguirà il suo tradizionale formato a eliminazione diretta. I partecipanti si affronteranno in un tabellone con quarti di finale, semifinali e una finale. Ogni giocatore avrà un tempo prestabilito per colpire il maggior numero possibile di fuoricampo. I vincitori di ogni sfida avanzeranno al turno successivo fino a decretare il campione della serata, in una prova di resistenza e precisione.

Questo evento di risonanza internazionale sarà trasmesso in diretta mondiale, rappresentando una componente fondamentale delle celebrazioni dell’All-Star Game. La sua portata globale attirerà l’attenzione di milioni di tifosi e media da ogni angolo del mondo, consolidando il suo status di appuntamento imperdibile per gli amanti del baseball.