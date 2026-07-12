George Pickens si sta affermando come un elemento chiave per i Dallas Cowboys, rendendo sempre più pressante la decisione sul suo futuro contrattuale. Dopo una stagione da record con 1.429 yard ricevute, il wide receiver ha mostrato una notevole crescita, sia in campo che nella sua professionalità, guadagnando la fiducia di squadra e staff. Nonostante giochi con il franchise tag, Pickens ha partecipato al ritiro dei giocatori organizzato da Dak Prescott, un segnale chiaro della sua volontà di integrarsi e anteporre la squadra.

Il passato di Pickens, segnato da indisciplina a Pittsburgh, sembra ormai superato.

Il suo trasferimento a Dallas ha coinciso con una svolta. "Non sono deluso per non aver ancora ottenuto un contratto a lungo termine. Il mio obiettivo è vincere e portare un Super Bowl a questa squadra", ha dichiarato al minicamp obbligatorio. La società non intende negoziare un'estensione prima del 15 luglio. Tuttavia, la maturità dimostrata dal giocatore sta mettendo pressione alla dirigenza, che rischia di dover affrontare un costo maggiore in futuro se posticipa la trattativa.

L'impatto sull'attacco dei Cowboys

La presenza di Pickens ha già trasformato l'attacco di Dallas. La scorsa stagione, la sua produttività ha permesso a Prescott di elevare il rendimento e ha dato nuova linfa al reparto ricevitori, spesso in difficoltà senza il supporto a CeeDee Lamb.

Pickens, pur avendo saltato la parte volontaria degli allenamenti su consiglio dell’agente, ha firmato il franchise tag e si è presentato regolarmente al minicamp, evitando sanzioni e dimostrando spirito di squadra. L'head coach Brian Schottenheimer ha precisato che, per precauzione, Pickens si è limitato a esercitazioni individuali e walkthrough, ma sarà pienamente operativo per il training camp di Oxnard.

Strategia e futuro contrattuale

La scelta di Dallas di non affrettare le trattative per il rinnovo di Pickens potrebbe rivelarsi rischiosa. Se il wide receiver dovesse replicare le prestazioni della scorsa stagione, il suo valore sul mercato aumenterebbe, rendendo un eventuale prolungamento più oneroso.

La "finestra" per puntare al titolo è ristretta, e la presenza di un ricevitore affidabile come Pickens potrebbe essere decisiva. Il giocatore ha ribadito di non avere intenzione di creare tensioni: "Arriverò regolarmente al training camp", ha assicurato. La dirigenza, consapevole di non avere imminenti rinnovi difensivi, dovrà valutare se investire subito su un elemento ormai centrale per le ambizioni della squadra.