Andrea Pirlo è al centro del dibattito per la guida della Nazionale italiana. L'ex campione ha espresso amarezza per le polemiche sulla sua possibile nomina a commissario tecnico, affermando che “l’amore per l’Italia non dipende da un incarico”. La sua dichiarazione via Instagram ha riacceso la discussione.

La candidatura e il caso Fonbet

La scelta di Pirlo è giunta dopo il rifiuto di Pep Guardiola. La Federcalcio, con il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, aveva un accordo di massima per un contratto quadriennale. La sua posizione è stata però compromessa dalle critiche legate al ruolo di global ambassador per Fonbet, un’agenzia di scommesse russa.

Questa collaborazione ha generato perplessità politiche e istituzionali, complicando la nomina.

Dichiarazioni e reazioni politiche

Nel suo post, Pirlo ha chiarito l'amarezza per il dibattito sul suo nome per la Nazionale. Ha sempre operato “nel pieno rispetto delle leggi […] e dei contratti sottoscritti”. Le critiche politiche immediate: Pina Picciero (vicepresidente del Parlamento Europeo) ha accusato Pirlo di aver “normalizzato” il regime di Putin, definendo l'incarico “grave errore”. Carlo Calenda ha espresso riserve, sostenendo che chi promuove la Russia dopo il 2022 non dovrebbe ricoprire ruoli pubblici. Mauro Berrutto (PD) ha auspicato che Pirlo rinunci al ruolo di ambassador per superare lo “scandalo”.

Sviluppi e incertezze

La trattativa con Andrea Pirlo era in fase avanzata, con un accordo verbale e firma imminente. Il "caso Fonbet" ha però rallentato il processo, mettendo in discussione la nomina. Paolo Maldini starebbe valutando le dimissioni se non potrà portare avanti la sua scelta. La vicenda resta in costante evoluzione, con un esito incerto per la Nazionale.