Una dimostrazione di forza brutale, di quelle a cui ha abituato gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Tadej Pogačar ha conquistato con autorità la terza tappa del Tour de France 2026 sul traguardo in salita di Les Angles, sfilando contemporaneamente la maglia gialla a Jonas Vingegaard. Lo sloveno, visibilmente soddisfatto ai microfoni subito dopo il traguardo, ha svelato i retroscena tattici di una giornata nata sotto il segno dell'attesa e trasformata in un trionfo.

"Abbiamo visto l'opportunità e l'abbiamo colta"

A differenza di altre occasioni in cui la UAE Team Emirates mette nel mirino il traguardo fin dal mattino, il piano iniziale per la frazione che riportava la carovana in Francia non era necessariamente quello di andare a caccia del successo di tappa.

"A metà della tappa abbiamo analizzato la situazione e abbiamo visto che c'era una concreta possibilità di vincere la corsa," ha confessato candidamente il campione del mondo dopo la premiazione sul podio. "Nel ciclismo queste occasioni non vanno sprecate, quindi abbiamo preso la decisione di muoverci. Bisogna sempre saper cogliere l'attimo."

Da quel momento in poi, la corazzata emiratina ha cambiato totalmente marcia. Portatasi in blocco in testa al gruppo, la squadra ha aumentato il ritmo, andando a spegnere i sogni di gloria dei fuggitivi di giornata e preparando il terreno per l'esplosione finale.

Il fattore Del Toro e la gioia della Maglia Gialla

Se le gambe di Pogačar hanno fatto la differenza sullo strappo finale, lo sloveno ha tenuto a spendere parole al miele per i propri compagni di squadra, e in particolar modo per un monumentale Isaac Del Toro.

Il giovane talento messicano, fresco vincitore della tappa di Barcellona, si è messo totalmente a disposizione del suo capitano, spianandogli la strada e tirando a tutta nell'ultimo chilometro in salita prima del micidiale sprint.

Con questa vittoria, Pogačar balza in cima alla classifica generale, scalzando il rivale di sempre Vingegaard, seppur con lo stesso tempo al secondo. Un primato che per lo sloveno è ormai un'abitudine, ma che ha un sapore sempre speciale.

"Indossare la maglia gialla è sempre un'emozione unica e speciale," ha concluso Pogačar, sorridente nel simbolo del primato. "La strada verso Parigi è ancora lunghissima e la sfida è appena iniziata, non so per quanto durerà questa maglia gialla, ma per ora vogliamo goderci ogni singolo momento di questo splendido inizio."