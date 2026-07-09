Tadej Pogačar ha rimesso la chiesa al centro del villaggio nella prima vera tappa di montagna di questo Tour de France 2026. Con una straordinaria cavalcata solitaria, il Campione del Mondo ha conquistato la sesta frazione, riprendendo la maglia gialla di leader e costruendo un vantaggio pesantissimo in classifica generale. Ma a fare ancora più impressione, oltre al distacco inferto a Jonas Vingegaard all'arrivo, è il responso dei cronometri sulle rampe del mitico Col du Tourmalet: lo sloveno ha disintegrato il record storico di scalata, abbassando il precedente primato di quasi due minuti e mezzo.

L'entusiasmo della vigilia e il sapore del trionfo

Raggiante e sorridente ai microfoni del parterre, il nuovo leader della corsa ha espresso tutta la sua felicità per una giornata memorabile, destinata a rimanere scolpita nella leggenda del ciclismo:

«Questa è una vittoria molto dolce. Questa tappa entrerà sicuramente nella top 5 delle mie preferite di sempre. Durante la salita ho avuto forti flashback della frazione del Tour 2023, proprio qui sul Tourmalet. È davvero un successo incredibile, un trionfo dolcissimo».

Pogačar ha poi rivelato un retroscena legato all'incredibile stato di forma e alla concentrazione feroce che ha guidato la UAE Team Emirates sin dalla vigilia dell'appuntamento pirenaico:

«Ero già impaziente di iniziare questa mattina.

Ieri sera, subito dopo l'arrivo della quinta tappa, eravamo già incredibilmente carichi sull'autobus con tutta la squadra. Stamattina mi sono svegliato alle 7 ed ero già emozionato, non vedevo l'ora di correre. Sapevo che sarebbe stata una bella giornata e che non avevamo nulla da perdere. Ci eravamo detti: se la corsa esplode, così sia. Ma tutto è andato alla perfezione dopo un lavoro monumentale da parte di tutta la squadra».

L'evoluzione dei tempi di scalata: un decennio di progressioni

L'orologio sulla vetta del Souvenir Jacques Goddet ha sancito un verdetto epocale: Tadej Pogačar ha scalato il Col du Tourmalet stabilendo il nuovo record stratosferico di 43:12. Un tempo inconcepibile fino a pochi anni fa, che cancella il precedente riferimento di 45:35 fatto registrare nel 2023 dallo stesso sloveno in compagnia di Jonas Vingegaard.

I dati registrati nell'ultimo decennio sulla leggendaria ascesa pirenaica evidenziano l'evoluzione spaventosa del ritmo impresso dai moderni interpreti delle corse a tappe:

2018: Rafał Majka scollinava in un ottimo 48:36

2021: David Gaudu limava il benchmark a 47:35

2023: Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar registravano un parziale di 45:35

2026: Tadej Pogačar porta il ciclismo in una nuova era fermando le lancette a 43:12 (oltre 2 minuti e 20 secondi in meno rispetto al 2023).

Il treno UAE e la resa di Vingegaard

La genesi del record porta la firma indelebile della formazione degli Emirati, capace di impostare un ritmo brutale sin dalle prime rampe di Sainte-Marie-de-Campan. Sotto le trenate asfissianti di Tim Wellens, Felix Großschartner, Brandon McNulty e Adam Yates, il gruppo della classifica generale è stato rapidamente smantellato curva dopo curva.

L'affondo finale è stato preparato da un immenso Isaac Del Toro, che a poco meno di 5 chilometri dalla vetta ha portato Pogačar esattamente nel suo punto d'attacco ideale.

Allo scatto del Campione del Mondo, alle sue spalle è calato il silenzio: nessuno è stato in grado di seguire la sua accelerazione. Jonas Vingegaard ha provato a risalire in progressione nei chilometri successivi, portandosi in un momento di massimo sforzo a soli 6 secondi dal rivale, ma il passo imposto dallo sloveno si è rivelato insostenibile sulla distanza. Negli ultimi duemila metri prima della vetta, il divario si è riaperto nettamente, consentendo a Pogačar di scollinare con 30 secondi sul danese che poi sono diventati due minuti e mezzo abbondanti al traguardo finale.

Il pensiero per Træen e lo sguardo alla generale

Consapevole del divario scavato poi in discesa e nella successiva ascesa pedalabile a Gavarnie-Gèdre, Pogačar guarda alla classifica generale ma non nasconde l'onestà nei confronti del leader uscente Torsten Træen, la cui posizione in maglia gialla avrebbe dato un ulteriore vantaggio alla UAE per gestire le prossime tappe:

«Le differenze odierne in classifica sono enormi. Oggi ho dato veramente tutto quello che avevo in corpo. Qualunque cosa fosse destinata a succedere, doveva succedere: non ho fatto calcoli tattici e ho spinto a tutta fino alla fine. La Maglia Gialla? Sinceramente non mi aspettavo di riprenderla subito oggi. Ho saputo all'arrivo che Torstein Træen è caduto in discesa: spero davvero che si riprenda presto e che stia bene. Avrei preferito sinceramente vederlo indossare la maglia gialla ancora per un po' di giorni».