Mathieu Van der Poel ha trionfato nell'ultima tappa del Tour de France, un circuito di 89 chilometri che ha animato le iconiche strade di Parigi. Con partenza e arrivo sui celebri Champs-Élysées, il corridore olandese ha preceduto il compagno Jasper Philipsen. La tappa, tradizionalmente dedicata ai velocisti, ha visto il gruppo attraversare le vie affollate della capitale, affrontando anche la suggestiva salita di Montmartre, inserita nel percorso grazie al successo riscosso durante i Giochi Olimpici. La distanza era stata ridotta a 89 chilometri per ragioni di sicurezza legate agli incendi nei pressi di Bordeaux.

La vera, storica impresa di questa edizione porta però la firma indelebile di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha conquistato il suo quinto Tour de France, un traguardo che lo proietta nell'olimpo del ciclismo. Con questa straordinaria vittoria, Pogacar eguaglia il record assoluto di successi nella Grande Boucle, affiancandosi a leggende del calibro di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Il suo nome si iscrive così tra i più grandi di sempre nella storia della corsa francese, confermando un dominio che ha segnato le ultime stagioni.

Il trionfo storico di Tadej Pogacar

Con questo successo, Tadej Pogacar non solo eguaglia un record, ma lo fa con una precocità senza precedenti.

A soli ventisette anni, è il primo ciclista a raggiungere le cinque vittorie al Tour de France. Il suo ricchissimo palmarès si arricchisce: oltre alle cinque maglie gialle, Pogacar vanta otto Monumenti e due titoli mondiali, per un totale di sedici grandi vittorie che includono Tour, Giro e altre classiche. Solo Eddy Merckx, con ventidue successi nelle stesse categorie, ha fatto meglio. La vittoria di Pogacar assume un valore ancora più significativo se si considera la sua giovane età e la straordinaria continuità di rendimento mostrata, proiettandolo verso un futuro da leggenda del ciclismo.

La tappa conclusiva e gli altri protagonisti

La tappa finale ha visto i ciclisti sfilare tra due ali di folla sulle strade di Parigi, nonostante la riduzione del percorso a 89 chilometri dovuta a precauzioni di sicurezza per gli incendi nei pressi di Bordeaux.

Oltre a Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, altri atleti si sono distinti. Tra questi, Remco Evenepoel e Mads Pedersen, vincitore della classifica a punti. La maglia della montagna è stata conquistata da Richard Carapaz, mentre il giovane talento Isaac del Toro si è aggiudicato il titolo di miglior giovane. La conclusione del Tour de France ha così celebrato non solo il trionfo storico di Pogacar, ma anche la qualità dei numerosi protagonisti che hanno animato questa indimenticabile edizione.