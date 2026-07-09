Tadej Pogacar ha trionfato in solitaria nella sesta tappa del Tour de France, da Pau a Gavarnie‑Gèdre, imponendosi con una straordinaria azione sul mitico Col du Tourmalet. La frazione, lunga 186,2 chilometri, si è trasformata in una giornata epica per lo sloveno, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 2’38” su Jonas Vingegaard, il primo degli inseguitori, e ha conquistato la maglia gialla.

La tappa prevedeva l’ardua scalata del Tourmalet, una salita di 17,1 km con una pendenza media del 7,3%. È stato proprio su queste rampe che Pogacar ha lanciato il suo attacco decisivo, staccando i rivali e accumulando il margine che gli ha permesso di arrivare a Gavarnie‑Gèdre in solitaria.

Questa performance ha evidenziato la sua forma eccezionale e la sua determinazione a dominare la corsa.

L'Impatto sulla Classifica Generale

L'arrivo trionfale di Pogacar ha avuto un effetto immediato sulla classifica generale. Il vantaggio di 2’38” su Vingegaard gli ha consentito di vestire la maglia gialla. Torstein Træen, leader fino a quel momento, ha ceduto il simbolo del primato dopo una giornata difficile. Questo cambio al vertice proietta Pogacar in una posizione di forza, avvicinandolo al suo obiettivo di conquistare il quinto successo nella prestigiosa Grande Boucle.

Una Vittoria Personale e Strategica

Pogacar ha definito questa vittoria sul Tourmalet “una delle mie cinque migliori” della carriera, sottolineando l’importanza dell’impresa.

La sua azione è stata riconosciuta come un’autentica “esibizione” di forza e strategia, che non solo gli ha permesso di tornare a vestire la maglia gialla, ma ha anche rafforzato la sua candidatura per la vittoria finale. La capacità di dominare una delle salite più iconiche del ciclismo mondiale conferma la sua straordinaria preparazione e la sua ambizione in questa edizione del Tour de France.