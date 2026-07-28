La Polisportiva Matese piazza un colpo di mercato di altissimo profilo per il reparto lunghi, assicurandosi le prestazioni sportive di Giovanni Cessel. Centro di 208 centimetri classe 2001, Cessel arriva a rinforzare il roster portando in dote un bagaglio tecnico di prim'ordine, un'importante esperienza internazionale e un pedigree cestistico di assoluto rispetto.

Nato a Siena e cresciuto cestisticamente nel prestigioso vivaio della Virtus Siena, Giovanni è un autentico figlio d'arte: il basket è da sempre nel suo DNA. La madre, Cristina Lenzi, ha scritto pagine importanti militando nella Serie A femminile, mentre il padre, Andrea Cessel, è un volto noto e stimato del basket italiano, avendo vestito maglie prestigiose come quelle della Mens Sana Siena, della Fortitudo Bologna e della Virtus Roma.

Un percorso di crescita tra Stati Uniti e Italia

La carriera di Cessel si è sviluppata attraverso tappe di grande spessore. Nel 2018 ha intrapreso un coraggioso e fondamentale percorso di crescita negli Stati Uniti, un'esperienza formativa che ne ha accelerato la maturazione dentro e fuori dal campo. Ha frequentato inizialmente la Holy Cross Prep High School nel New Jersey, per poi compiere il salto alla Caldwell University, dove ha disputato il campionato NCAA Division II, misurandosi con la fisicità e l'intensità del basket universitario americano.

Rientrato in Italia, il pivot toscano ha continuato a farsi valere mettendo in mostra le sue qualità con la maglia della storica Viola Reggio Calabria.

Successivamente, nella stagione 2025/2026, è stato tra i grandi protagonisti del Basket Barcellona, trascinando con la sua energia e la sua imponente presenza sotto i tabelloni la formazione siciliana in un'annata eccezionale. Il suo percorso di crescita non è passato inosservato nemmeno agli occhi dei tecnici federali, vantando nel proprio curriculum diverse convocazioni con le Nazionali giovanili italiane.

Matese abbraccia il suo nuovo gigante

Fisicità, protezione del ferro, rimbalzi e tanta etica del lavoro: queste sono le principali doti che il nuovo centro metterà a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni di squadra. Le prime dichiarazioni rilasciate da Cessel lasciano trasparire tutto l'entusiasmo e la determinazione con cui si appresta a iniziare questa nuova avventura:

"Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia Polisportiva Matese" – ha dichiarato Cessel nel giorno della sua presentazione – "Fin dai primi contatti ho percepito entusiasmo, serietà e un progetto ambizioso, elementi che mi hanno convinto ad accettare questa sfida.

Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni, lo staff e i tifosi: ci vediamo presto sul parquet. Forza Matese!"

Con questo innesto di spessore, la Polisportiva Matese manda un chiaro segnale alle proprie avversarie, dimostrando di voler recitare un ruolo da protagonista nella stagione. La società, lo staff e l'intero ambiente accolgono con grande calore il nuovo gigante biancoverde, pronti a vivere insieme a lui le prossime emozioni sul parquet.