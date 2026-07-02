Schierare al via una corazzata capace di controllare la corsa dal chilometro zero ai Campi Elisi è un lusso per pochi, ma quando il tuo capitano si chiama Tadej Pogačar, il vero lavoro non è solo fare l'andatura: è saper gestire l'imprevedibilità del genio. Lo sa bene Nils Politt, il passista tedesco che per la terza volta consecutiva si presenta al Tour de France nel ruolo di guardiano, gregario e "motore" insostituibile del fenomeno sloveno. Con il rinnovo di contratto siglato fino al 2029, il trentaduenne ex campione nazionale è ormai una colonna portante della UAE Team Emirates-XRG e alla vigilia della Grande Partenza da Barcellona ha raccontato alcuni retroscena della vita di squadra accanto all'uomo più atteso del gruppo.

Nessun rimpianto: l'arte del sacrificio

Per un corridore che in carriera vanta già una tappa al Tour e un podio alla Parigi-Roubaix, l'approdo alla UAE ha significato una totale ridefinizione dei propri obiettivi. Ma Politt rifiuta categoricamente l'idea che questa sottomissione ai piani di squadra sia un peso.

Il passista teutonico ha spiegato con grande lucidità come la scelta di mettersi totalmente al servizio del capitano sia stata consapevole e priva di rimpianti. Ha ammesso di non essere mai stato un vincente, un grande scalatore o un velocista, ma di aver sempre posseduto una straordinaria potenza in pianura e nelle prove contro il tempo. "Mi diverto moltissimo nel ruolo di aiutante per il miglior corridore del mondo nella squadra migliore del mondo", ha confessato Politt, aggiungendo che la sua ambizione personale oggi passa attraverso la protezione e il trionfo di Tadej.

"Tadej, quando hai intenzione di attaccare?"

La parte più affascinante del racconto di Politt riguarda il modo in cui nascono e si evolvono le tattiche all'interno del bus della squadra prima di ogni frazione. Un processo che si discosta notevolmente dai rigidi schemi geometrici del ciclismo moderno guidato esclusivamente dai dati.

Il passista tedesco ha rivelato un aneddoto curioso sulle riunioni mattutine, spiegando come il Direttore Sportivo si rivolga spesso direttamente allo sloveno chiedendogli a che punto della corsa abbia intenzione di scatenare l'attacco. Tuttavia, Politt ha subito precisato che quei piani rimangono puramente indicativi: una volta in strada, non appena Pogačar vede uno spiraglio o una minima opportunità, la strategia salta e l'azione diventa pura improvvisazione.

Questo atteggiamento richiede una concentrazione mentale estenuante per i gregari. Politt ha descritto il lavoro della squadra come un test psicologico durissimo, dove si è sotto pressione dal chilometro zero fino al traguardo per ventuno tappe consecutive, obbligati a farsi trovare pronti a gestire qualsiasi imprevisto o cambio di programma repentino del proprio leader.

Frenare l'istinto del fenomeno

Più che spingerlo, il vero compito di Politt e dei compagni di squadra sembra essere l'esatto opposto: proteggere il capitano da sé stesso.

Il corridore della UAE ha infatti sottolineato come Pogačar sia un vero e proprio "fenomeno inspiegabile" nello sport moderno, un atleta sereno e allegro sul bus, ma dotato di un serbatoio infinito di energie e di un istinto agonistico che a volte va arginato.

Politt ha ammesso che il team si trova spesso costretto a doverlo quasi "frenare" quando vuole strafare o prendersi rischi inutili, rivelando che lo stesso Tadej a volte gli chiede consiglio nei momenti più delicati. "Dobbiamo trattenerlo quando vuole troppo, ad esempio quando vorrebbe buttarsi nelle volate di gruppo. Dovrebbe lasciar perdere, è decisamente troppo pericoloso per un uomo di classifica".

Con la cronosquadre d'apertura a Barcellona ormai imminente — un test in cui la UAE punta dichiaratamente alla vittoria per scavare i primi distacchi sui rivali Vingegaard ed Evenepoel — il "bodyguard" tedesco sa già cosa lo aspetta: mettersi in testa a tirare, con i denti stretti, per proteggere la caccia al quinto Tour del suo capitano.