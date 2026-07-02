Una visita inaspettata ha animato il quarto giorno dei Championships di Wimbledon: la Principessa Kate ha sorpreso i tifosi incontrandoli nella celebre “Queue” e assistendo a un avvincente match sul Court 18. La sua presenza ha generato un palpabile entusiasmo, sottolineando il suo ruolo attivo di patrona del club.

Incontro nella “Queue”

Al suo arrivo, la Principessa Kate ha dedicato tempo alla “Queue”, luogo iconico dove gli appassionati si accampano fin dall'alba per un biglietto del Centre Court. Ha interagito con numerosi presenti e con gli steward onorari dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ogni anno gestiscono l'accoglienza ai Championships.

Sul Court 18: match e Henman

Successivamente, la Principessa Kate si è spostata sul Court 18 per assistere a un'emozionante partita. Seduta accanto a Tim Henman, ex numero quattro del mondo e membro del consiglio del club, ha seguito l'incontro che ha visto il britannico Arthur Fery trionfare sul finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 5‑7, 7‑6(3), 6‑3, 6‑3. Questa vittoria ha reso Fery il quarto wild card britannico a raggiungere il terzo turno del singolare maschile a Wimbledon dal2000, dopo Andy Murray, James Ward e Liam Broady.

Vicinanza e ritorno agli impegni

La giornata a Wimbledon della Principessa è stata segnata da gesti che hanno evidenziato un profondo senso di vicinanza e normalità.

Vestita con un elegante blazer blu, pantaloni coordinati e una maglietta bianca, la Principessa Kate ha anche offerto il suo aiuto nel ticket office e si è concessa numerosi selfie con i fan. Questi gesti sono stati interpretati come un chiaro segnale del suo graduale ma costante ritorno agli impegni pubblici dopo l'annuncio della remissione del cancro, in linea con il suo ruolo di patrona del prestigioso club.

Durante la visita, la Principessa ha inoltre incontrato i bambini del Shine Camera Club, un programma locale che sostiene i giovani provenienti da contesti svantaggiati, mostrando il suo impegno anche verso iniziative sociali.