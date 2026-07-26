Uno degli episodi più particolari della penultima tappa del Tour de France di ciclismo ha visto protagonisti la Maglia Gialla Tadej Pogačar e Nicolas Prodhomme, gregario di Paul Seixas alla Decathlon CMA CGM.

Lungo le rampe del Col de Sarenne, Prodhomme ha effettuato una decisa accelerazione per prendere la testa del gruppo dei migliori, sfilando proprio davanti allo sloveno che stava facendo da vera e propria scorta al compagno di squadra Isaac Del Toro. Subito dopo il sorpasso, Pogačar ha affiancato il francese fissandolo intensamente per diversi secondi: uno sguardo magnetico che da molti, sul momento, è stato interpretato come una palese intimidazione.

Il retroscena e il dialogo prima del Sarenne

A spegnere le polemiche ci ha pensato lo stesso Prodhomme una volta raggiunto il traguardo dell'Alpe d'Huez, svelando ai microfoni dei media che dietro quell'episodio c'era in realtà una divergenza di vedute tattiche nata nei chilometri precedenti.

"Forse Tadej è rimasto un po' sorpreso dalla mia azione," ha spiegato il corridore transalpino, "ma la sua reazione non è stata affatto cattiva o intimidatoria."

La ricostruzione di Prodhomme parte dal tratto di vallata compreso tra la discesa del Col du Galibier e l'imbocco del Col de Sarenne. Con la posizione sul podio di Del Toro insidiata da Paul Seixas, Pogačar si era messo a fare il ritmo in testa al gruppo per proteggere il messicano.

È in quel frangente che lo sloveno ha cercato la collaborazione della Decathlon CMA CGM.

"Mi aveva chiesto di lavorare nella valle tra il Galibier e la Sarenne, ma noi avevamo Matthew Riccitello davanti nel gruppo di testa e quindi non avevamo alcun interesse a tirare," ha rivelato Prodhomme.

Mossa tattica contro diplomazia in corsa

Quando il gruppo è arrivato sul Sarenne, la formazione francese ha deciso di tentare il tutto per tutto per lanciare l'attacco di Seixas, portando Prodhomme a dare una frustata secca al ritmo e a scavalcare la Maglia Gialla. Un'azione che non ha portato ai risultati sperati — data la successiva flessione di Seixas — ma che ha spiegato la reazione d'istinto del leader della corsa.

"Penso che con quel gesto volesse mostrare che avremmo dovuto lavorare insieme prima, e che non potevo semplicemente superarlo all'improvviso per provare ad aprire la gara. Ma quello era semplicemente il nostro piano tattico," ha concluso Prodhomme con grande sportività.

Un chiarimento che trasforma un presunto caso di nervosismo in gruppo in una lezione di diplomazia e strategia di corsa, dove anche uno sguardo tra campioni può raccontare la complessità di una tappa del Tour de France.