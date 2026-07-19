Grande gioia per Ivan Provedel e Ludovica Martino: la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. L’attrice ha condiviso la lieta notizia con un post sul proprio profilo Instagram oggi, domenica 19 luglio 2026, al fianco del portiere dell’Inter, che si è appena trasferito in nerazzurro dalla Lazio.

L’annuncio è stato accompagnato da una frase che racchiude tutta la loro felicità: “Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato”. Il messaggio, pubblicato sui social, era corredato da due significative fotografie che ritraggono Ludovica Martino abbracciata a Ivan Provedel, con il pancione dell’attrice in bella mostra, simbolo di questo nuovo e atteso arrivo.

Una nuova fase per la coppia

La relazione tra Ivan Provedel e Ludovica Martino è iniziata nel 2024, e ora i due si apprestano a vivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore. La notizia della gravidanza è stata accolta con grande entusiasmo dai fan di “Skam”, la popolare serie televisiva che ha visto Ludovica Martino tra i suoi protagonisti, e dai numerosi tifosi che hanno inondato la coppia di auguri e messaggi di affetto nei commenti sui social.

Il percorso professionale di Ivan Provedel

Questo momento di felicità personale si intreccia con un’importante svolta nella carriera di Ivan Provedel. Il portiere, nato nel 1994, ha recentemente finalizzato il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter.

L’operazione, del valore di circa tre milioni di euro, è stata ufficializzata all’inizio di luglio 2026, segnando il primo acquisto del club nerazzurro per la nuova stagione calcistica. Il contratto che lega Provedel all’Inter avrà una durata fino al 30 giugno 2029.

L’arrivo a Milano è stato accolto con notevole entusiasmo, anche perché Ivan Provedel è un tifoso dell’Inter fin dall’infanzia. Nonostante il ruolo di secondo portiere lo veda alle spalle del titolare Josep Martinez, il calciatore ha espresso la ferma volontà di mettersi in gioco e di giocarsi al meglio le sue carte in questa nuova avventura professionale. Questa fase di grande cambiamento, sia sul campo che nella vita privata, è stata scelta dalla coppia per essere condivisa con il pubblico attraverso i canali social, rendendo partecipi i fan di un annuncio così intimo e significativo.