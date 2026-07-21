Sabato prossimo, l'incantevole isola di Capri si prepara ad accogliere un evento sportivo di risonanza internazionale: la "Capri Boxing Night". Questa prestigiosa manifestazione di pugilato olimpico vedrà confrontarsi i migliori atleti élite delle nazionali italiana e statunitense, in una sfida che si preannuncia avvincente e di alto livello tecnico. L'appuntamento è fissato per le ore 21 e si inserisce con orgoglio nel ricco calendario delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), sottolineando la lunga e gloriosa storia di questo sport nel nostro Paese.

La sfida "Road to Los Angeles 2028"

Il cuore della serata sarà la vibrante sfida denominata "Road to Los Angeles 2028", un percorso di preparazione e confronto in vista delle prossime Olimpiadi. Il programma prevede un totale di otto incontri, equamente distribuiti tra categorie maschili e femminili, tutti disputati sulla classica distanza delle tre riprese olimpiche. Tra gli atleti azzurri che saliranno sul ring, l'attenzione sarà puntata in particolare su Irma Testa, una vera eccellenza del pugilato italiano, già campionessa mondiale e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La sua presenza aggiunge un tocco di prestigio e aspettativa all'evento.

La "Capri Boxing Night" non sarà però solo un'esibizione di forza e tecnica sportiva.

L'evento è stato concepito per unire l'emozione dello sport d'élite con la valorizzazione del patrimonio culturale. È infatti previsto un momento artistico di grande suggestione, dedicato alla lettura di poesie tratte dall'opera letteraria "The Boxer" di Gabriele Tinti, un omaggio profondo alla celebre statua in bronzo "Il Pugile a riposo", simbolo di forza e contemplazione. La serata sarà arricchita anche da un momento musicale e da importanti iniziative socio-culturali, tra cui spicca la campagna FPI #ProvaciConMe, un forte messaggio contro la violenza sulle donne, che evidenzia l'impegno della Federazione non solo nello sport ma anche nel sociale.

Programma e location suggestive

Il calendario degli appuntamenti sull'isola prenderà il via già venerdì.

Il primo incontro è fissato per le ore 18.30 presso i suggestivi Giardini di Augusto, dove gli atleti delle due squadre, accompagnati dai rispettivi direttori tecnici, si confronteranno in un tradizionale e atteso "face to face". Questo momento preliminare è cruciale per creare l'atmosfera e presentare i protagonisti al pubblico. La serata clou, invece, si svolgerà sabato. Il ring sarà allestito nella magnifica e storica cornice della Certosa di San Giacomo, un luogo di rara bellezza che farà da sfondo ideale a questi incontri di pugilato. L'inizio degli incontri è confermato per le ore 21, promettendo uno spettacolo indimenticabile in una location unica al mondo.

Copertura mediatica e patrocini istituzionali

La "Capri Boxing Cup", parte integrante della manifestazione, si svolgerà nella serata di sabato 25 luglio, sempre presso la suggestiva Certosa di San Giacomo. Per garantire la massima visibilità e permettere a un vasto pubblico di seguire le emozionanti sfide, l'evento sarà trasmesso in diretta su Raiplay e, successivamente, in differita su Rai2. Questa copertura mediatica assicura che l'eccellenza del pugilato olimpico raggiunga ogni casa. L'organizzazione di questa importante rassegna sportiva è stata resa possibile anche grazie al significativo sostegno e al patrocinio di prestigiose istituzioni. Tra queste figurano il Ministero dello Sport e dei Giovani, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Capri, a testimonianza del grande valore sportivo, culturale e turistico riconosciuto all'iniziativa.