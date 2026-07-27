Il Tour de France 2026 va in archivio lasciando in eredità non soltanto responsi agonistici, ma anche la bilancia economica del montepremi distribuito lungo le tre settimane di gara. A fare la parte del leone è inevitabilmente l’UAE Team Emirates XRG, che ha intascato buona parte del montepremi parigino.

UAE senza rivali: montepremi triplo della RedBull

Tra la conquista della maglia gialla finale, la maglia bianca di miglior giovane e un bottino di sei successi di tappa, la formazione emiratina ha portato a casa la cifra record di 832.750 euro. Si tratta di quasi il triplo rispetto alla seconda squadra in classifica, a dimostrazione di una supremazia schiacciante dall'inizio alla fine del Tour.

Sul secondo gradino del podio dei guadagni si piazza la Red Bull - BORA - hansgrohe con 288.160 euro, spinta dal secondo posto nella generale di Remco Evenepoel e dalle sue due affermazioni parziali.

Il club dei "centomila": chi ha fatto cassa

Oltre alle prime due del ranking, soltanto altre tre formazioni sono riuscite a superare la fatidica soglia dei 100.000 euro incassati:

Lidl-Trek (204.870 €): un Tour da incorniciare grazie alla maglia verde conquistata da Mads Pedersen e alla vittoria nella speciale classifica a squadre.

Decathlon CMA CGM Team (165.530 €): solida prestazione complessiva e un superbo quarto posto finale per il giovane talento Paul Seixas.

EF Education - EasyPost (124.160 €): trascinata da un grandioso Richard Carapaz, autore di un finale di gara pirotecnico con due successi di tappa, la maglia a pois dei GPM e il premio di supercombattivo del Tour.

Sotto la barra dei centomila, ma comunque con un bottino importante, si sono collocate l'Alpecin-Premier Tech di Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen (87.840 €) e la Bahrain Victorious di Lenny Martinez (86.820 €).

Le delusioni: la caduta della Ineos e la maglia nera Picnic PostNL

Guardando il fondo della graduatoria emergono i dati più impietosi. Fa sensazione il crollo verticale della NetCompany Ineos Cycling Team: la squadra che ha dominato i Tour del decennio scorso si ritrova confinata al 17° posto con appena 23.760 euro raccolti, ridotta ormai a un ruolo da mera comparsa nel panorama dei Grandi Giri.

All'ultimo posto della classifica (22ª posizione) figura il Team Picnic PostNL. Dopo il deludente riscontro già registrato al Giro d'Italia, la compagine olandese chiude la lista con un magro incasso di soli 12.770 euro. Un Tour avaro di soddisfazioni e risultati, che certifica un momento di profonda crisi tecnica per la squadra.

Classifica Completa Premi Tour de France 2026

UAE TEAM EMIRATES XRG: 832.750,00 € RED BULL - BORA - HANSGROHE: 288.160,00 € LIDL-TREK: 204.870,00 € DECATHLON CMA CGM TEAM: 165.530,00 € EF EDUCATION - EASYPOST: 124.160,00 € ALPECIN-PREMIER TECH: 87.840,00 € BAHRAIN VICTORIOUS: 86.820,00 € TEAM VISMA | LEASE A BIKE: 71.210,00 € SOUDAL QUICK-STEP: 65.810,00 € UNO-X MOBILITY: 45.660,00 € TEAM JAYCO ALULA: 44.020,00 € XDS ASTANA TEAM: 39.920,00 € NSN CYCLING TEAM: 37.100,00 € LOTTO INTERMARCHÉ: 35.690,00 € PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM: 31.350,00 € TOTALENERGIES: 23.920,00 € NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM: 23.760,00 € MOVISTAR TEAM: 18.790,00 € TUDOR PRO CYCLING TEAM: 16.760,00 € COFIDIS: 15.440,00 € GROUPAMA-FDJ UNITED: 14.700,00 € CAJA RURAL-SEGUROS RGA: 13.570,00 € TEAM PICNIC POSTNL: 12.770,00 €

TOTALE MONTEPREMI DISTRIBUITO: 2.300.600,00 €.