Mads Pedersen ha trionfato nella quarta tappa del Tour de France (182 km, Carcassonne-Foix), imponendosi in uno sprint a ranghi ristretti. Il danese della Lidl-Trek ha preceduto il compagno di squadra statunitense Quinn Simmons, siglando una doppietta per il team. Terzo Raul Garcia (Movistar), quarto l’italiano Marco Frigo (Nsn Cycling team). La tappa è stata animata da una fuga numerosa che, dopo una selezione, si è ridotta a dieci uomini, con la Lidl-Trek a dettare il ritmo e preparare la volata decisiva.

Un significativo cambio al vertice della classifica generale ha visto il norvegese Torstein Traeen (Uno-X Mobility) conquistare la maglia gialla.

Grazie al vantaggio accumulato dalla fuga, Traeen ha guadagnato oltre dodici minuti sul gruppo dei favoriti. Ora guida la graduatoria con ventotto secondi di margine sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education - Easy Post). Il grande favorito per la vittoria finale, Tadej Pogacar, è giunto con il resto del gruppo, accusando un ritardo di oltre tredici minuti.

La strategia vincente della Lidl-Trek

Il successo di Mads Pedersen è stato frutto di una strategia impeccabile della Lidl-Trek, che ha inserito tre uomini nella fuga iniziale di trentaquattro corridori. Nel finale, Mathias Vacek ha lanciato la volata per Pedersen, con Simmons che ha completato la doppietta. Pedersen ha elogiato l'incredibile lavoro della squadra, consolidando la reputazione della Lidl-Trek come formazione organizzata e vincente in questo Tour de France.

La classifica generale e le prossime tappe

Con il cambio della maglia gialla, Torstein Traeen è ora in testa alla classifica generale, mentre Sean Quinn è secondo a ventotto secondi. Mathias Vacek ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane. Il vantaggio di Traeen sui principali favoriti è consistente, e questi dovranno recuperare. La quinta frazione, da Lannemezan a Pau (158 km), offrirà nuove opportunità per ribaltare la situazione nella lotta per la maglia gialla.