Il nuovo numero di RACER magazine, ‘The Racing Reimagined Issue’, offre una visione aggiornata sullo stato del motorsport. Si rivolge a chi è aperto a esplorare oltre le tradizioni, abbracciando le nuove opportunità del settore, comprendendo l'evoluzione delle corse e l'aumento delle vie d'accesso per appassionati. Un tema centrale è l'impatto dei media digitali e dei social network sulla Formula 1. L'intervento di Liberty Media ha permesso al campionato di raggiungere un pubblico più giovane, anche grazie a celebrità e influencer. Questi sono cruciali per avvicinare nuove persone allo sport, e i dati indicano che la Formula 1 ha ampliato la sua base di giovani spettatori nell'ultimo decennio.

Nuove forme di motorsport e accessibilità

La rivista esplora realtà emergenti come la Formula DRIFT, che ha conquistato le nuove generazioni con spettacoli ad alto tasso di adrenalina, dove tecnica e stile si fondono. Il fenomeno GRIDLIFE, nato nel 2014 e ora nazionale, unisce motorsport, cultura automobilistica e musica, attirando un pubblico variegato. Analizza il difficile percorso verso il professionismo, caratterizzato da costi elevati, e valuta se il sim racing possa essere un'alternativa più accessibile al karting, con i suoi vantaggi e limiti.

Storie di carriera e successi

Il numero presenta storie di cambiamento e successi nel mondo delle corse, tra cui la svolta significativa nella carriera di Scott Dixon, il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton in Formula 1 con Ferrari, e le imprese in gare di durata come la 24 Ore del Nürburgring e Le Mans.

Vengono inoltre inclusi test su vetture stradali e un calendario di fantasia per i 75 anni della Formula 1. L'insieme dei contenuti sottolinea l'impegno della rivista nel raccontare un motorsport sempre più inclusivo.

L'influenza di RACER magazine nel settore

Dal 1992, RACER magazine è un punto di riferimento nel motorsport a livello internazionale. Un sondaggio recente rivela che il 62% dei lettori considera i contenuti editoriali influenti nelle proprie decisioni d'acquisto, e il 78% dedica da una a tre ore alla lettura di ogni numero. La pubblicazione si distingue per la capacità di narrare storie e innovazioni, mantenendo viva la passione per le corse.