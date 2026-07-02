I Texas Rangers si trovano in testa all'American League West, a pari merito con i Seattle Mariners, nonostante un record di 44 vittorie e 43 sconfitte e una serie di infortuni chiave che ne minano la profondità. La formazione texana, reduce da un road trip positivo con sette vittorie su dieci partite tra Miami, Toronto e Cleveland, torna ora ad Arlington per una serie di nove incontri casalinghi che precederanno la pausa per l'All-Star Game.

La recente sconfitta per 9-4 contro i Cleveland Guardians ha interrotto una striscia di sei successi consecutivi, ma non ha scalfito l'entusiasmo di una squadra che sembra aver trovato fiducia nei propri mezzi.

Il ricevitore Kyle Higashioka ha sottolineato la determinazione del gruppo: “Abbiamo un'opportunità davanti a noi. Stiamo giocando il nostro miglior baseball della stagione in questo momento. Dobbiamo continuare così e lasciare che le cose vadano come devono”.

La sfida degli infortuni e la reazione del team

La situazione degli infortuni rende incerto il futuro dei Rangers. Un terzo della formazione titolare è fuori causa: Corey Seager (infiammazione alla schiena) e Wyatt Langford (problema al bicipite femorale sinistro) sono finiti in lista infortunati. Il catcher Danny Jansen è fermo da un mese per un infortunio al braccio, mentre l'esterno destro Brandon Nimmo ha saltato le ultime tre partite per un problema alla spalla ma dovrebbe evitare la lista infortunati.

La condizione di Seager preoccupa particolarmente, dato che i suoi problemi alla schiena sembrano diventare cronici a metà di un contratto decennale da 325 milioni di dollari.

Il manager Skip Schumaker, al suo primo anno sulla panchina dei Rangers, ha elogiato la reazione della squadra di fronte alle avversità: “Avrebbero potuto abbattersi vedendo tanti titolari fuori, invece hanno cambiato mentalità. Chiedo impegno competitivo ogni giorno e loro lo stanno dimostrando. I coach, il sistema delle giovanili e la dirigenza hanno lavorato bene per colmare le lacune fino al rientro di tutti”.

Rotazione solida e la necessità di rinforzi in attacco

Nonostante le difficoltà offensive, che vedono i Rangers al ventiquattresimo posto in Major League per punti segnati con una media di 4,07 a partita, la rotazione dei partenti ha mantenuto la squadra competitiva.

Nomi di spicco come il due volte vincitore del Cy Young Award Jacob deGrom, Nathan Eovaldi, Kumar Rocker e il mancino MacKenzie Gore offrono solidità sul monte di lancio. Il gruppo sarà ulteriormente rafforzato dal ritorno di Jack Leiter, atteso dopo l’intervento artroscopico alla caviglia destra del 23 giugno. Schumaker ha evidenziato l'importanza di questo reparto: “La rotazione ha iniziato a solidificarsi, soprattutto in questo viaggio. Quando i partenti vanno bene, anche noi andiamo bene”.

Il bullpen, pur essendo meno conosciuto, si è dimostrato efficace, guidato da Jacob Latz con diciotto salvezze e una media ERA di 1,71 in trentatré partite. Tuttavia, la dirigenza potrebbe intervenire sul mercato per aggiungere potenza al lineup prima della trade deadline del 3 agosto.

Schumaker ha concluso: “Ovviamente vogliamo Corey, Wyatt e Brandon in campo. Queste sono vittorie di squadra e non mi sorprende come il gruppo si sia compattato nell’ultimo mese”.

Il recente exploit contro i Blue Jays e le prospettive future

Il recente sweep contro i Toronto Blue Jays è stato cruciale per i Rangers, permettendo loro di riprendere la vetta della divisione. La serie ha visto prestazioni notevoli da parte di Eovaldi e Gore, e fuoricampo di Joc Pederson, Wyatt Langford e Jake Burger. Nonostante l'infortunio di Langford durante la serie, la squadra ha saputo reagire, mostrando solidità sia in attacco che sul monte di lancio. Corey Seager, rientrato dopo dodici partite di assenza per una commozione cerebrale, ha subito lasciato il segno con un fuoricampo nella terza partita.

Il calendario ora propone una serie casalinga di nove partite, che culminerà con l'All-Star break, un banco di prova fondamentale per capire se i Rangers potranno mantenere il primato. La squadra dovrà affrontare i dubbi sulla reale competitività del roster a lungo termine, data la profondità limitata e le assenze importanti, ma l'entusiasmo e la coesione mostrati nell'ultimo mese offrono speranza.