I Baltimore Ravens hanno annunciato il taglio del quarterback Diego Pavia, ex stella di Vanderbilt e finalista del Trofeo Heisman 2025, pochi giorni prima del training camp. La decisione è stata presa per fare spazio al centro veterano Ethan Pocic nel roster da 90 giocatori. Pavia, non selezionato nel Draft NFL, aveva partecipato agli allenamenti primaverili, contendendosi il ruolo di terzo quarterback con il veterano Skylar Thompson e il rookie Joe Fagnano.

La competizione per il terzo quarterback si era ristretta a Skylar Thompson, distintosi nel minicamp, e al promettente rookie Joe Fagnano, proveniente dal Connecticut.

Nonostante un iniziale vantaggio dovuto al legame tra Brad Minter, attuale head coach dei Ravens, e Clark Lea, allenatore di Vanderbilt – l'ateneo dove Pavia aveva giocato le ultime due stagioni – le possibilità per il giovane quarterback si sono ridotte drasticamente. La solida presenza di Lamar Jackson come quarterback titolare e la riconferma di Tyler Huntley come backup in questa off-season, hanno di fatto limitato le posizioni disponibili, con i Ravens che potrebbero optare per portare solo due quarterback nel roster finale.

Le Nuove Opportunità per Diego Pavia

Con la prospettiva di una carriera nella NFL apparentemente chiusa prima ancora di iniziare, Diego Pavia si trova ora a valutare diverse opzioni alternative per dare continuità alla sua carriera nel football professionistico.

Tra le strade più concrete si profila quella della Canadian Football League (CFL), dove i Winnipeg Blue Bombers detengono i diritti esclusivi di negoziazione per il giocatore. La franchigia canadese, che occupa attualmente la terza posizione nella West Division con un record di 4-2, cerca un innesto giovane come Pavia, date le prestazioni altalenanti del veterano Zach Collaros (985 yard di passaggio e cinque touchdown in sei partite) e l'intervento del backup Taylor Elgersma. Il suo stile di gioco dual-threat si adatterebbe bene al formato della lega.

Un'altra strada percorribile per Pavia, qualora decidesse di rimanere negli Stati Uniti, è la United Football League (UFL), un campionato in rapida crescita che ha accolto molti ex giocatori NFL o talenti universitari non approdati nella lega maggiore.

I St. Louis Battlehawks, che hanno concluso la stagione 2026 con un record di 6-4 ma hanno visto ben tre diversi quarterback alternarsi in campo, potrebbero rappresentare una destinazione ideale. Sebbene Pavia non abbia la garanzia di superare immediatamente giocatori come Luis Perez (1.018 yard e quattro touchdown), la sua notorietà e il suo stile di gioco unico potrebbero minacciare i ruoli di Harrison Frost e Brandon Silvers, generando un significativo appeal sul pubblico e contribuendo alla vendita dei biglietti, adattandosi perfettamente all'approccio non convenzionale della lega.

Il Potenziale di una Carriera Digitale e Sociale

Qualora la sua carriera sul campo dovesse giungere a una pausa, o addirittura a una conclusione, Diego Pavia ha la possibilità di capitalizzare sulla sua crescente popolarità online.

La sua personalità ha già attirato un vasto pubblico durante il periodo a Vanderbilt, e il suo seguito sui social media è aumentato costantemente durante il tentativo di approdare alla NFL. Con oltre 113.000 follower su Instagram e 21.500 su X, Pavia potrebbe avviare un canale YouTube o creare contenuti legati al football per i suoi account esistenti, trovando sicuramente un pubblico ricettivo. L'esempio di Donald De La Haye, noto come Deestroying, ex kicker universitario divenuto una sensazione online e poi tornato a giocare nella CFL e UFL, dimostra come questa strada digitale possa non solo offrire una carriera alternativa, ma anche, in alcuni casi, aprire le porte a un ritorno sul campo in futuro, sfruttando la visibilità e il seguito acquisiti online.