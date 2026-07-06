La Fifa ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla Federazione calcistica belga (RBFA) in merito alla sospensione della squalifica inflitta all'attaccante Folarin Balogun. La decisione, definita “inammissibile”, conferma che il giocatore statunitense potrà regolarmente scendere in campo negli ottavi di finale del Mondiale. Questa sentenza pone fine a una fase di intensa tensione istituzionale e assicura la presenza di Balogun nella cruciale sfida.

La comunicazione del rigetto è giunta in serata, ratificando la possibilità per Balogun di partecipare alla partita.

La Federazione belga aveva impugnato la precedente decisione della Fifa che aveva sospeso la squalifica del calciatore, inizialmente espulso nei sedicesimi di finale contro la Bosnia. Tale sospensione aveva già permesso a Balogun di giocare contro il Belgio, scatenando forti polemiche.

La Contesa e le Dure Critiche Istituzionali

Il ricorso della Federazione belga era nato da un profondo stupore per la revoca della squalifica di Balogun. La RBFA aveva definito la decisione della Fifa come “incomprensibile”, denunciando un potenziale indebolimento delle regole fondamentali dello sport e chiedendo chiarezza sul provvedimento, senza però ricevere risposte o una copia dello stesso. Questa mancanza di comunicazione aveva ulteriormente esacerbato gli animi.

Anche l'Uefa era intervenuta duramente nella questione, criticando apertamente la scelta della Fifa. L'organo di governo del calcio europeo aveva dichiarato che era stata “superata una linea rossa” e aveva etichettato la decisione come “senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile”, sottolineando un grave attacco all'integrità del torneo e ai principi di equità sportiva.

Le Motivazioni del Rigetto e le Conseguenze Immediate

La Commissione d’Appello della Fifa ha dichiarato il ricorso della Federazione belga “inammissibile” basandosi su un aspetto procedurale fondamentale: la RBFA non era parte nel procedimento disciplinare originario che aveva portato alla squalifica di Balogun e alla successiva sospensione.

Di conseguenza, la Federazione belga non era legittimata a presentare un appello su tale questione, rendendo il suo ricorso formalmente improponibile.

Con il definitivo rigetto del ricorso, Folarin Balogun è ufficialmente abilitato a giocare negli ottavi di finale. La partita che vedrà contrapporsi gli Stati Uniti e il Belgio si disputerà nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Questa risoluzione chiude definitivamente una fase di forte tensione e incertezza, permettendo al torneo di proseguire senza ulteriori dispute legali sulla partecipazione del giocatore.