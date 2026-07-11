La cronoscalata automobilistica Rieti-Terminillo ha preso il via oggi, 11 luglio 2026, sulle suggestive pendici del Monte Terminillo, inaugurando la sua 61ª edizione con un avvio all’insegna di spettacolo ed emozioni forti. Questo evento di grande risonanza, valido come quinto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e del Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud, ha acceso i motori con una giornata di prove ufficiali ricche di fascino e palpabile tensione agonistica, promettendo un weekend di adrenalina e competizione.

Protagonisti e spettacolo in pista

La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di ben 134 vetture, tra cui un affascinante carosello di super car da sogno che hanno sfilato con eleganza e potenza lungo il tracciato, regalando al pubblico un momento di grande impatto visivo e sonoro. Tra i piloti in evidenza, il leader indiscusso Simone Faggioli, al volante della sua performante Nova Proto NP 01, ha dominato la scena segnando il miglior tempo nella seconda manche con un impressionante 4’52"89. Faggioli, forte dei suoi nove successi precedenti a Rieti, si conferma uno dei favoriti. Anche altri talenti hanno mostrato il loro potenziale: Mirko Torsellini si è distinto sulla sua Norma M20 FC, mentre Stefano Di Fulvio ha confermato la sua competitività con la Nova Proto NP 01 turbo.

Non da meno, Luigi Fazzino ha apportato significative modifiche tecniche alla sua Osella PA 30, puntando a prestazioni di vertice. Hanno inoltre evidenziato determinazione e potenziale piloti come Achille Lombardi, Samuele Cassibba, Franco Caruso, Andrea Di Caro, Michele Puglisi e Filippo Ferretti, tutti pronti a sfidarsi per la vittoria finale.

Strategie e attesa per la gara decisiva

L’organizzazione dell’evento, curata con maestria dall’Automobile Club Rieti presieduto da Alessandro de Sanctis, ha visto i concorrenti impegnati in intense ricognizioni lungo i 13,450 km del tracciato. Il percorso, che si estende dalla storica Colonna di Lisciano fino a Pian de Valli, è rinomato per la sua difficoltà tecnica e selettività, mettendo a dura prova le strategie di gara e i set-up meccanici dei veicoli.

Ogni curva e ogni rettilineo sono stati studiati attentamente per trovare il bilanciamento perfetto. L'attesa per la gara vera e propria è palpabile: domani, alle ore 10.30, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Antonio Cappelli daranno il via ufficiale. L'evento sarà ampiamente coperto, con una trasmissione in diretta su ACI Sport TV, sui canali social ufficiali del Campionato Italiano Supersalita e ACI Sport TV, e anche su Sky (canale 228) e Tivùsat (canale 52), garantendo visibilità a un vasto pubblico di appassionati.

Il fascino storico della Rieti-Terminillo

La 61ª edizione della Rieti-Terminillo, che si svolge dal 10 al 12 luglio 2026, è un appuntamento di profonda tradizione, valido anche per la 59ª Coppa Bruno Carotti.

Il tracciato, con i suoi 13,450 km di lunghezza, un dislivello complessivo di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%, è universalmente riconosciuto come uno dei più impegnativi e spettacolari d’Italia. La gara è un pilastro del Campionato Italiano Super Salita (CISS) e rappresenta uno degli eventi motoristici più attesi dell’intera stagione estiva. Il Comune di Rieti ha ribadito il suo sostegno logistico all’evento, riconoscendone l’importanza strategica non solo per la promozione sportiva, ma anche per il significativo impatto sul turismo locale e sull'economia del territorio, consolidando il legame indissolubile tra la competizione e la comunità.