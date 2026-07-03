Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon, nonostante la sconfitta in tre set contro Maya Joint, ha generato un record di ascolti per ESPN. La ventitré volte vincitrice di tornei del Grande Slam è stata protagonista della seconda giornata dei Championships, catalizzando l'attenzione di milioni di spettatori e stabilendo un nuovo primato di audience per la rete.

Il match tra la quarantacinquenne statunitense e l'avversaria ventiquattro anni più giovane ha registrato una media di 1,8 milioni di spettatori, con un picco di 2,1 milioni (16:00-16:15 ora della costa Est).

Queste cifre hanno reso la seconda giornata di Wimbledon la più vista di sempre su ESPN, evidenziando il forte richiamo mediatico della campionessa.

Ascolti record per la copertura di Wimbledon su ESPN

L'impatto della Williams ha esteso il suo effetto all'intera programmazione di martedì, con la copertura di Wimbledon su ESPN che ha raggiunto una media giornaliera di 937.000 spettatori (+55% rispetto all'anno precedente). La media combinata delle prime due giornate ha stabilito un nuovo primato, attestandosi a 734.000 spettatori.

Nel segmento demografico 18-49 anni, il match Williams-Joint ha registrato una media di 411.000 spettatori (picco 529.000). La seconda giornata ha visto una media di 208.000 (+50% sull'anno precedente), con la media delle prime due giornate per questa fascia a 164.000 (+28%).

La vasta offerta di Wimbledon su ESPN

La copertura di Wimbledon su ESPN è ampia e accessibile: dirette da tutti i diciotto campi e streaming tramite l'app ESPN. ABC trasmetterà match selezionati degli ottavi di finale la domenica e repliche delle finali. Le finali femminili e di doppio maschile (sabato 11 luglio) e quelle maschili e di doppio femminile (domenica 12 luglio) saranno trasmesse su ESPN, ESPN Deportes e sull'app ESPN, con repliche su ABC l'11 e il 12 luglio.

Il successo di ascolti conferma il ruolo insostituibile di Serena Williams nel tennis globale e la capacità di Wimbledon di attrarre un vasto pubblico, grazie a figure iconiche e a una copertura televisiva innovativa e capillare.