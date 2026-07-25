Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha ribadito la piena disponibilità della città ad accogliere nuovamente la Formula 1, con un'attenzione particolare al finale del Mondiale. La dichiarazione, rilasciata il 25 luglio 2026, commenta l’ipotesi di un reinserimento del Gran Premio di Imola nel prestigioso calendario della massima competizione automobilistica internazionale.

Durante la sua presenza al Gran Premio d’Ungheria, Panieri, accompagnato dal direttore del circuito Pietro Benvenuti, ha proseguito l’analisi degli altri tracciati e ha supervisionato i progetti di ammodernamento dell’Autodromo di Imola.

Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di una casa eventi, la copertura del corpo box, la costruzione di un nuovo ponte Tosa e la riorganizzazione della viabilità sulla via Emilia lato Faenza. Il sindaco ha enfatizzato come i canali di comunicazione con il Circus della Formula 1 siano rimasti costanti negli ultimi mesi, affermando: “Noi come sempre siamo pronti e disponibili, lavoriamo per esserlo sempre e al meglio”. Panieri ha inoltre aggiunto: “Ovviamente ci fa piacere l’interesse che c’è attorno a Imola e all’ipotesi di un suo ritorno in calendario”.

Ammodernamento del Circuito e Dialogo con la Formula 1

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di mantenere attivi i rapporti con gli organizzatori della Formula 1, anche attraverso la partecipazione a eventi internazionali come il Gran Premio d’Ungheria.

I progetti di ammodernamento dell’impianto, che includono nuove infrastrutture e miglioramenti logistici, sono stati pensati per rendere l’autodromo sempre più competitivo e attrattivo per eventi di rilievo internazionale.

Il Valore dello Sport e il Contesto Globale

Panieri ha concluso il suo intervento richiamando l'attenzione sulle difficoltà che molte popolazioni affrontano a causa di tensioni e conflitti in diverse parti del mondo. Ha auspicato una normalizzazione della situazione globale, evidenziando come queste crisi generino ripercussioni sistemiche, dall'instabilità all'aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Il sindaco ha affermato che “lo sport e il motorsport possono e devono rappresentare uno straordinario veicolo di dialogo, inclusione e unione tra i popoli, facendosi portatori di un messaggio universale di speranza, rispetto e convivenza pacifica”.

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è una delle strutture più rinomate nel panorama automobilistico mondiale e continua a rappresentare un punto di riferimento per la città e per l’intera regione Emilia-Romagna. Nel corso degli anni, l’impianto ha ospitato numerose edizioni del Gran Premio di Formula 1, consolidando il suo ruolo di rilievo nel motorsport internazionale.