La Netcompany-Ineos ha ufficializzato gli otto corridori che prenderanno parte al Tour de France, delineando una selezione ricca di colpi di scena, grandi assenze e una chiara ridefinizione degli obiettivi. La corazzata britannica si presenta ai nastri di partenza della Grande Boucle con una formazione d'attacco, costretta in parte a rivedere i propri piani originari a causa di infortuni e scelte tecniche coraggiose che faranno discutere.

Le esclusioni a sorpresa: fuori Rodriguez e la sfortuna di Onley

La notizia che fa più rumore è senza dubbio l'assenza di Carlos Rodríguez.

Negli ultimi anni lo spagnolo era stato l'uomo di punta per la classifica generale del team, dimostrando grandi doti di regolarità. Tuttavia, dopo un avvio di carriera folgorante che sembrava proiettarlo verso i vertici assoluti del ciclismo mondiale, il corridore iberico ha faticato sempre più a confermarsi ad alti livelli. La dirigenza ha così optato per una clamorosa esclusione, preferendo non puntare sul suo consueto approccio da "regolarista".

A questa scelta tecnica si aggiunge una pesantissima tegola medica: il forfait di Oscar Onley. Quarto un anno fa e fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti del team, il giovane talento scozzese era l'uomo designato per dare l'assalto al podio.

Purtroppo, le conseguenze della brutta caduta al Tour Auvergne gli hanno tolto la possibilità di essere al via, costringendo la squadra a un cambio di rotta.

Vauquelin uomo di classifica, Bernal e Arensman a caccia di tappe

Senza Onley e Rodriguez, i gradi di leader per la classifica generale passeranno sulle spalle di Kévin Vauquelin. Il francese, malgrado qualche recente acciacco, ha recuperato in tempo e guiderà la squadra con l'obiettivo concreto di agguantare un piazzamento nella top ten finale.

Accanto a lui, la Netcompany-Ineos schiererà due reduci di lusso dal Giro d'Italia: Thymen Arensman ed Egan Bernal. Entrambi non cureranno ossessivamente la classifica generale, ma si muoveranno con grande libertà, agendo come mine vaganti in salita, pronti ad andare a caccia di un successo parziale di tappa e a supportare la squadra nei momenti chiave.

Nelle tappe mosse fari puntati anche sull'ex campione di Francia Dorian Godon, apparso in uno stato di forma strabiliante quest'anno grazie ai successi già timbrati alla Parigi-Nizza, al Giro di Romandia e alla Volta a Catalunya.

Corazzata contro il tempo per la crono d'apertura

Se la gestione delle salite sarà più tattica e d'attacco, l'obiettivo per la cronometro d'apertura è uno solo: vincere e vestire la prima maglia gialla. La formazione britannica schiererà infatti un treno di passisti ed esperti delle prove contro il tempo semplicemente eccezionale.

A guidare la pattuglia ci saranno Filippo Ganna e il prodigio britannico Joshua Tarling (anch'egli ristabilitosi a tempo di record dopo la frattura alla clavicola rimediata al Tour Auvergne-Rhône-Alpes).

Insieme a loro, l'ex campione del mondo della specialità Tobias Foss, fresco del titolo nazionale norvegese, e l'infaticabile veterano Michał Kwiatkowski, uomo d'esperienza fondamentale sia in pianura che per la gestione strategica del gruppo.

La Netcompany-Ineos si presenta dunque al Tour in una veste inedita: meno vincolata alla classifica finale, ma incredibilmente pericolosa, poliedrica e affamata di successi parziali sin dai primissimi chilometri.