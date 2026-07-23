La Roma ha dominato l'amichevole contro il Trastevere con un netto 6-0, in una partita disputata a Trigoria e seguita con attenzione dalla squadra. Il tecnico ha schierato due formazioni diverse nei due tempi da 35 minuti ciascuno, con l'obiettivo di testare a fondo uomini e schemi tattici in vista della nuova stagione.

Malen in gol all'esordio, doppietta di Dybala

Il protagonista della serata è stato Donyell Malen, che ha esordito e segnato dopo appena due minuti dal fischio d’inizio, pochi giorni dopo il rientro dalle vacanze post-Mondiale. Con lui in campo anche Paulo Dybala, autore di una doppietta che ha portato il risultato sul 2-0.

Successivamente sono andati a segno Cristante, Cherubini, Angelino e Arena, chiudendo il punteggio sul definitivo 6-0 e mostrando la forza offensiva dei giallorossi.

Situazione assenze e aggiornamenti medici

Non erano disponibili Soulé, El Aynaoui e Koné, tutti assenti per motivi gestionali legati al rientro dal Mondiale. In particolare, Soulé è stato escluso per scelta tecnica, mentre El Aynaoui e Koné avranno qualche giorno in più di vacanza: il primo tornerà il 30 luglio, il secondo il 10 agosto, salvo eventuali sviluppi di mercato. Per Niccolò Pisilli, fermatosi il giorno precedente per un problema muscolare al polpaccio, gli esami strumentali hanno escluso lesioni: si tratta di un semplice affaticamento, che lo ha costretto a saltare l’amichevole ma non preoccupa per il prosieguo della preparazione.

La preparazione estiva e gli obiettivi del ritiro

Il test contro il Trastevere rappresenta il secondo impegno estivo per la Roma dopo la prima amichevole contro la Primavera, conclusasi anch’essa con un largo successo. L'obiettivo principale di questo ritiro è mettere minuti nelle gambe e valutare la condizione dei giocatori in vista della nuova e impegnativa stagione agonistica, permettendo al tecnico di affinare gli schemi.