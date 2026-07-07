Il rugby internazionale si unisce alla solidarietà con una speciale iniziativa benefica: una raccolta fondi a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. L'evento vede protagonista la Federazione Italiana Rugby (FIR), che ha donato cimeli unici legati a una data storica per lo sport italiano: il 7 marzo 2026. Quel giorno, l'Italia ha conquistato la sua prima storica vittoria contro l'Inghilterra nel Torneo delle Sei Nazioni, imponendosi 23-18 sul prato dello Stadio Olimpico di Roma.

L'asta online, ospitata sulla piattaforma internazionale CharityStars.com, mette a disposizione dieci maglie ufficiali di quella memorabile sfida.

Si tratta di cinque maglie dell'Italia in versione player issue, complete di cartellino e impreziosite dalle firme autentiche di tutti i giocatori della rosa azzurra. A queste si aggiungono cinque maglie dell'Inghilterra, modelli match worn (indossate sul campo durante la partita) e autografate da atleti come Freeman, George, Daly, Itoje e Pollock. Ogni offerta rappresenta un contributo diretto per sostenere i progetti di ricerca, innovazione e cura del Policlinico Gemelli, a beneficio dell'intera comunità.

Ricerca e prevenzione: il Gemelli per la salute degli atleti

I fondi raccolti tramite l'asta benefica finanzieranno protocolli innovativi per la diagnosi precoce delle conseguenze dei traumi cranici lievi (TCL), una sfida cruciale negli sport di contatto come il rugby.

Il Policlinico Gemelli è impegnato in uno studio che utilizza nuovi biomarcatori, quali GFAP e UCH-L1, dosabili con un semplice prelievo di sangue, per identificare tempestivamente eventuali lesioni cerebrali.

Questi biomarcatori offrono un elevato valore predittivo negativo, permettendo di escludere con grande affidabilità la presenza di lesioni intracraniche alla TAC in fase acuta e il rischio di complicanze a distanza. Ciò consente una riduzione del ricorso a esami neuroradiologici non necessari, migliorando la tutela della salute degli atleti e ottimizzando i tempi di attesa. Il Gemelli IRCCS dispone già di tecnologia diagnostica automatizzata per il dosaggio rapido di GFAP e UCH-L1, un supporto diagnostico innovativo per la valutazione dei TCL.

Oltre all'asta, il Policlinico Gemelli ha dimostrato il suo impegno sul campo durante le partite del Sei Nazioni allo Stadio Olimpico. Ha garantito un presidio medico essenziale e offerto check-up gratuiti ai tifosi, come il “checkup Longevity”. Questa presenza ha rafforzato il legame tra sport, prevenzione e ricerca scientifica, evidenziando la promozione della salute in ogni contesto.

Come partecipare all'asta e sostenere la ricerca

Per prendere parte all'asta benefica e dare il proprio contributo alla salute, è necessario visitare la pagina ufficiale della campagna Gemelli su CharityStars. Dopo aver creato un account, sarà possibile fare un'offerta sulle maglie disponibili. La piattaforma invia notifiche in tempo reale in caso di rilancio, consentendo di aumentare l'offerta fino alla chiusura.

Ogni contributo raccolto sosterrà direttamente la ricerca e i progetti di cura del Policlinico Gemelli, con un impatto concreto sulla comunità e sugli atleti esposti a traumi.

La Fondazione Policlinico Gemelli ha espresso il sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Rugby, a CharityStars e a tutti i sostenitori che, con la loro generosità, hanno scelto di scendere in campo a fianco della ricerca e della salute. Questa sinergia tra sport e solidarietà dimostra come sia possibile fare squadra per il bene comune, trasformando un evento sportivo in un'opportunità per il progresso medico.