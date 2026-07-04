George Russell ha manifestato frustrazione dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, evidenziando un persistente deficit di velocità in rettilineo che lo ha penalizzato rispetto al compagno Kimi Antonelli e alle McLaren. Le sue prestazioni sono state condizionate per l'intero weekend, dalla Sprint di sabato (vinta da Antonelli) alla qualifica (dove il giovane italiano ha conquistato la pole position).

Russell ha dichiarato: "Non c’è stato alcun danno, ma per tutto il weekend abbiamo perso molto tempo nei rettilinei.

Ieri in SQ3 ho perso quasi tre decimi nei rettilinei. Anche oggi in qualifica, se guardi i speed trap, sono 3 km/h in meno nel settore centrale, 6 km/h in meno nell’ultimo settore rispetto al mio compagno di squadra e rispetto alle McLaren". Ha poi aggiunto: "Stamattina pensavamo di aver individuato il problema, credevamo fossero i freni bloccati, ma non ne siamo convinti. Tutto peggiora quando entri in una sessione sapendo di essere in svantaggio".

Rendimento e approccio mentale compromessi

Il deficit ha influito sulla performance e sull'approccio mentale. "La mappatura sembra a posto. Sembro solo svantaggiato in velocità sul dritto. Sembra proprio che sto correndo con una vettura più 'draggy'".

"Non avrei sicuramente fatto pole, ma sarei stato sicuramente più avanti ieri, e penso che avrei potuto contendere di più. Oggi, per la pole in qualifica, magari con una Q3, sarei stato davanti e poi cambia anche la mentalità. Ma mi sono sentito in difficoltà entrando in oggi e farò del mio meglio domani per salire sul podio".

Le difficoltà tecniche della Mercedes

Il deficit di velocità in rettilineo ha rappresentato una sfida per l'intero team Mercedes a Silverstone. La monoposto W17 ha mostrato un'insolita debolezza, dove solitamente eccelleva. Mentre Andrea Kimi Antonelli ha brillato, vincendo la Sprint e ottenendo la pole, Russell ha faticato a colmare il divario. Gli ingegneri Mercedes indagano su resistenza aerodinamica e freni, senza soluzione definitiva. Il team prosegue il lavoro per la gara.