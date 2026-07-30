Il pilota George Russell ha ammesso di aver attraversato la peggior serie della sua carriera in Formula 1, accogliendo con sollievo l’imminente pausa estiva. Per Russell, questo stop "probabilmente non poteva arrivare in un momento migliore" dopo una stagione particolarmente difficile.

Una stagione di sfide per Mercedes

Dopo un avvio di stagione promettente, caratterizzato da due doppiette, il team Mercedes non è più riuscito a replicare tali risultati. I problemi di affidabilità si sono moltiplicati, colpendo in particolare Russell. Il pilota ha dovuto affrontare un guasto al power unit che lo ha penalizzato in diverse gare e, più recentemente, un problema al sistema dell’acceleratore lo ha fatto scivolare all’ultimo posto al via del Gran Premio d’Ungheria.

“Ovviamente i problemi stanno accadendo, ma l’intero team li sente; sono arrabbiati quanto me per come si è svolta la stagione”, ha dichiarato Russell, evidenziando una frustrazione condivisa. “Non ho mai avuto una stagione come questa in tutta la mia carriera, men che meno in F1. Di solito non sento il bisogno di una pausa. Quest’anno, invece, ne ho decisamente bisogno.”

Il guasto in Ungheria e la rimonta

Russell ha descritto il guasto avvenuto in Ungheria come un’anomalia mai riscontrata durante un weekend di gara, sebbene fosse già emersa in fase di pre-season. “Ero sull’acceleratore, tenevo i giri, e poi, all’improvviso, circa quattro secondi prima che si spegnessero le luci, il motore ha iniziato a girare a caso, e io reagivo con l’acceleratore, ma non succedeva nulla.

Il motore non rispondeva”, ha spiegato il pilota.

Nonostante l'imprevisto, il pilota britannico ha compiuto una rimonta notevole, passando dalla ventunesima posizione al primo giro fino a conquistare il settimo posto finale. “Sono oltre il punto della delusione, perché se continuo a essere deluso per tutto quello che succede, sarò deluso ogni giorno della settimana”, ha commentato Russell. “Devo restare positivo. Il ritmo era molto forte, la squadra ha detto che era forte quanto chiunque là fuori… prenderò i lati positivi.”

L'analisi tecnica del problema

Il problema alla partenza in Ungheria è stato causato da un’anomalia software nel motore Mercedes, che ha provocato un’impennata dei giri motore sulla griglia.

Questo ha attivato il sistema anti-stall, compromettendo irrimediabilmente la partenza di Russell. Toto Wolff ha prontamente chiarito che non si è trattato di un errore del pilota, bensì di un guasto tecnico completamente fuori dal suo controllo.

La telemetria ha confermato che, mentre il compagno di squadra Kimi Antonelli manteneva una risposta regolare, il motore di Russell ha superato i 12.700 rpm, raggiungendo picchi di 12.800 rpm, nonostante l’acceleratore fosse premuto per meno del 10%. Questa anomalia ha causato una significativa perdita di giri al momento del rilascio della frizione, attivando l’anti-stall e vanificando la sua partenza.