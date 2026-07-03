Roman Safiullin ha catturato l'attenzione del pubblico di Wimbledon con una prestazione di grande carattere, superando il brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero 24, con un netto 6-3, 6-3, 6-3. Il tennista russo, ventottenne e attualmente numero 132 del ranking mondiale, ha così raggiunto il quarto turno del prestigioso torneo londinese, confermando un ritorno ad alti livelli dopo un periodo difficile segnato da un grave infortunio.

Il percorso di Safiullin a Wimbledon è stato finora ricco di emozioni e sfide. Dopo aver superato le qualificazioni con tre incontri vinti al quinto set, il russo aveva già eliminato nei turni precedenti avversari di calibro come il numero 12 del seeding Andrey Rublev e l’olandese Botic Van de Zandschulp, entrambi al termine di maratone combattute.

Contro Fonseca, invece, la vittoria è arrivata in modo sorprendentemente netto e senza esitazioni, grazie a una prestazione solida da fondo campo, coronata da ben 41 colpi vincenti.

Il ritorno dopo l'infortunio e la commozione in campo

Al termine dell'incontro, Safiullin non ha trattenuto le lacrime durante l'intervista in campo, lasciando trasparire tutta la fatica e la tensione accumulate nei mesi di stop forzato. “Dopo lo US Open ho dovuto fermarmi per curare il mio infortunio,” ha dichiarato visibilmente emozionato. “Quel periodo è stato davvero duro. Anche solo sei mesi fa non sapevo se sarei riuscito a tornare. Sono felicissimo di essere di nuovo qui.” Le sue parole, accolte da un lungo applauso del pubblico, hanno sottolineato la portata emotiva di questo straordinario ritorno.

Il successo contro Fonseca, che aveva a sua volta superato Jesper de Jong e Roberto Bautista Agut nei turni precedenti, proietta Safiullin agli ottavi di finale, il suo miglior risultato in uno Slam dalla sua precedente apparizione agli ottavi di Wimbledon nel 2023. Il russo vanta ora un notevole record di nove vittorie e tre sconfitte sull'erba di Wimbledon, un dato che evidenzia la sua affinità con questo torneo.

L'impresa di Safiullin e le prospettive future

Il cammino di Safiullin in questa edizione di Wimbledon è stato particolarmente impegnativo. La sua impresa è iniziata con tre estenuanti match di qualificazione, tutti risolti al quinto set, e ha proseguito con l'eliminazione di avversari di alto livello come Rublev, in una battaglia epica conclusa 7-6 al quinto set.

La vittoria su Fonseca, un giocatore che lo precede di cento posizioni nel ranking mondiale, rappresenta una delle sorprese più significative del torneo e conferma la sua determinazione.

Fonseca, dal canto suo, aveva impressionato nei primi turni, ma non è riuscito a trovare contromisure efficaci contro la solidità e la precisione del russo. Safiullin affronterà ora il vincente della sfida tra il francese Arthur Rinderknech e il serbo Novak Djokovic, settima testa di serie. Gli occhi sono ora puntati sul prossimo avversario di Safiullin, in un torneo che continua a regalare emozioni e colpi di scena, con il russo che si propone come uno dei protagonisti più inattesi.