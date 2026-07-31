L'Università degli Studi di Salerno ospita per la prima volta in Italia gli European Universities Games 2026, la principale manifestazione continentale dedicata allo sport universitario. Fino al primo agosto, l'evento accoglie oltre 4.500 studenti-atleti da 31 Paesi europei e circa 400 università, consolidando la Campania come punto di riferimento internazionale per sport, formazione e dialogo interculturale.

Con più di 1.400 gare, le competizioni si svolgono in tredici discipline sportive, tra cui calcio, basket, tennis, padel, beach volley, rugby a sette e tennistavolo.

Gli incontri si tengono nei campus universitari di Fisciano e Baronissi e in numerosi impianti sportivi distribuiti in tredici comuni delle province di Salerno e Avellino. Tra le località coinvolte figurano Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Montoro, Bellizzi, Eboli, Pellezzano e Pontecagnano. Il PaladelMauro, in provincia di Avellino, ospita le gare di Futsal. L'intero territorio è così parte integrante di un evento che unisce università, istituzioni e comunità locali.

Salerno: un campus europeo di sport e cultura

Gli European Universities Games trascendono la mera competizione sportiva. Il campus di Salerno si è trasformato in una vera e propria cittadella europea, dove migliaia di giovani condividono spazi, esperienze e momenti di confronto, promuovendo un percorso che intreccia sport, formazione e crescita personale.

Un ricco programma di iniziative culturali, sociali e ricreative affianca le gare, favorendo l'incontro tra lingue, tradizioni e culture differenti.

La FanZone del campus di Fisciano è un punto di aggregazione fondamentale, aperto a studenti e cittadini, con incontri, panel scientifici, masterclass, showcooking, concerti, dj set e attività dedicate al benessere. La promozione della salute è centrale grazie al Longevity Corner, uno spazio di prevenzione che offre screening gratuiti, consulenze e approfondimenti su alimentazione e stili di vita sani a studenti, delegazioni e accompagnatori.

L'eredità e la visione del Rettore D'Antonio

Per Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, il valore della manifestazione va ben oltre l'aspetto agonistico.

Ha espresso orgoglio per essere la prima università italiana a ospitare i Giochi, definendolo un riconoscimento e una responsabilità. Il Rettore ha sottolineato che il successo non si misurerà solo in medaglie, ma nella capacità di lasciare un'eredità duratura: cooperazione internazionale, nuove opportunità per gli studenti e una rinnovata centralità dell'università come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. D’Antonio ha evidenziato come i Giochi rappresentino un'occasione straordinaria per l'Ateneo di affermare il proprio ruolo nello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, trasformando il campus in un luogo di dialogo interculturale dove lo sport funge da linguaggio universale.

La manifestazione incarna la missione dell'Università: formare cittadini prima che professionisti, promuovendo valori come inclusione, rispetto, merito, collaborazione e sostenibilità, creando un patrimonio di relazioni che perdurerà oltre la conclusione dei Giochi.

L'organizzazione degli European Universities Games 2026 si distingue per la capillarità della sua rete di impianti, che include strutture universitarie ed extra-campus, tutti ben collegati alle residenze degli atleti. Questa logistica efficiente garantisce un'accoglienza ottimale e valorizza l'intero territorio salernitano e avellinese, rafforzando il legame tra sport, università e comunità locali.