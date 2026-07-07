Storica impresa per Larissa Iapichino, che nella prestigiosa tappa di Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, ha riscritto la storia del salto in lungo italiano. L'atleta fiorentina ha superato il record nazionale detenuto per quasi ventotto anni da sua madre, la leggendaria Fiona May, con una prestazione eccezionale.

Al suo primo tentativo di gara, con un vento favorevole di +1,8 m/s, perfettamente nei limiti regolamentari, Iapichino ha atterrato a 7,12 metri. Questa misura non solo ha migliorato di un solo centimetro il precedente primato di 7,11 metri, stabilito da Fiona May a Budapest nel lontano 1998, ma si è anche configurata come la migliore prestazione europea stagionale.

Nonostante la successiva serie di tre nulli, una rinuncia e un salto più modesto, la sua prima prova è rimasta la più significativa e ha segnato un momento indelebile per l'atletica italiana.

La giornata di gare a Eugene ha visto anche un'altra eccellenza italiana brillare. Leonardo Fabbri ha dominato la competizione del getto del peso, conquistando la vittoria con una misura di 22,74 metri. Questa straordinaria prestazione gli è valsa il primato mondiale stagionale, confermando l'ottimo stato di forma degli atleti azzurri sulla scena internazionale.

Il nuovo primato nel salto in lungo

Il salto di 7,12 metri di Larissa Iapichino è arrivato con una determinazione impressionante, al primo tentativo.

Il vento regolare di +1,8 m/s ha garantito la piena validità della misura, che ha immediatamente stabilito un nuovo punto di riferimento per il salto in lungo femminile italiano e continentale. Il precedente record personale all’aperto di Larissa era di 7,06 metri, ottenuto il 31 maggio 2025 a Palermo, un risultato che già preannunciava le sue grandi potenzialità.

L'eredità di un record storico

Il primato italiano di salto in lungo outdoor, che ha resistito per quasi tre decenni, era stato stabilito da Fiona May con 7,11 metri. Quella storica impresa avvenne durante i Campionati Europei di Budapest, il 22 agosto 1998. La figlia Larissa Iapichino ha ora raccolto il testimone, superando la madre e inaugurando una nuova era per la disciplina, con una prestazione che entra di diritto negli annali dello sport nazionale.