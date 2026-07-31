Daniele Santarelli, commissario tecnico della nazionale femminile turca di pallavolo, è stato tra i protagonisti dell'edizione 2024 del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo, tenutasi a Roma. La prestigiosa cerimonia, nota anche come gli “Oscar del Mediterraneo”, ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo dello sport, tra cui il presidente della Federazione Turca di Pallavolo, Mehmet Akif Üstündağ.

I Successi di una Carriera Internazionale

Il riconoscimento ha celebrato una carriera costellata di successi internazionali.

Santarelli ha guidato la nazionale turca alla conquista di trofei di grande rilievo come la Volleyball Nations League (VNL) e il Campionato Europeo, portando la Turchia ai vertici della pallavolo mondiale. Prima di questa esperienza, il tecnico aveva già ottenuto numerosi successi a livello di club in Italia, affermandosi come uno degli allenatori più innovativi e preparati della sua generazione.

Filosofia Sportiva e Riconoscimento Internazionale

La sua filosofia, incentrata su organizzazione, lavoro di squadra, una mentalità vincente e l'attenta valorizzazione delle atlete, è diventata un modello ampiamente riconosciuto nel panorama internazionale. Il Comitato Organizzatore del Premio ha evidenziato come i risultati raggiunti da Santarelli rappresentino un esempio tangibile di professionalità, dedizione e profonda cultura sportiva, valori che costituiscono la base stessa della manifestazione.

La presenza di Santarelli nella capitale italiana ha rappresentato un momento significativo, non solo per celebrare le sue vittorie sportive, ma anche per riconoscere il ruolo cruciale degli allenatori italiani come veri e propri ambasciatori dello sport a livello globale. Essendo stato premiato già nell'edizione 2024, il tecnico ha visto confermato il prestigio raggiunto e il valore internazionale dei suoi straordinari risultati.

L'Ampio Respiro dell'Evento Romano

L'edizione 2024 del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo ha riunito un parterre d'eccezione, composto da campioni olimpici, mondiali ed europei, insieme a importanti personalità provenienti dal mondo dello sport, della cultura, della diplomazia, dei media e delle istituzioni.

L'evento si è svolto sotto l'egida e il patrocinio del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, dell'USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e dell'AIPS Europa – International Sports Press Association.

Durante la cerimonia del 2024, Santarelli è stato premiato insieme a Ciro Immobile, in un contesto che mirava a valorizzare le relazioni tra le nazioni e a promuovere lo sport come un potente strumento di dialogo e unione. L'organizzazione del premio ha visto la collaborazione attiva di USSI e AIPS Europe, rafforzando ulteriormente il suo carattere internazionale e la sua risonanza mediatica.